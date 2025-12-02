Ám ảnh hiện trường cháy chung cư Hong Kong: Tài sản thành tro, thi thể biến dạng

Ngày 1/12, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong của Trung Quốc thông báo đã bắt giữ 13 người với cáo buộc ngộ sát trong vụ cháy nghiêm trọng nhất trong 75 năm qua, đồng thời cho biết vật liệu cải tạo kém chất lượng và hệ thống báo cháy không hoạt động là nguyên nhân chính khiến lửa lan nhanh.

Vụ cháy xảy ra vào thứ Tư tuần trước tại bảy tòa nhà chung cư Wang Fuk Court , nơi có gần 2.000 căn hộ sinh sống. Các tòa nhà được bọc giàn giáo tre, lưới bảo vệ và tấm cách nhiệt bằng xốp trong quá trình cải tạo. Ngay sau khi bùng phát, ngọn lửa lan nhanh trên bề mặt các tòa nhà, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.

Thiệt hại bên trong một căn hộ bị cháy tại khu chung cư Wang Fuk Court. (Nguồn: Reuters)

Tính đến chiều 1/12, cảnh sát đã hoàn tất rà soát năm trong số bảy tòa tháp, nâng tổng số nạn nhân được xác định lên 104 người, với khả năng con số thiệt mạng tiếp tục tăng. Một số thi thể bị biến dạng hoàn toàn, khiến việc tìm kiếm một số nạn nhân khác có thể gần như bất khả thi.

Theo kết quả điều tra, trong số 20 mẫu lưới bọc giàn giáo tre, có 7 mẫu không đạt tiêu chuẩn chống cháy. Tổng Thư ký hành chính Hong Kong Eric Chan gọi đây là hành động "gian dối và đáng hổ thẹn", cho rằng các nhà thầu cố tình tiết kiệm chi phí bằng cách đặt lưới kém chất lượng ở những vị trí khiến thanh tra khó phát hiện. “Họ kiếm tiền bất chấp sự an toàn và tính mạng của người dân” , ông nói thêm.

Giàn giáo tre cháy sém sau vụ hỏa hoạn. (Nguồn: Reuters)

Lớp cách nhiệt bằng xốp do nhà thầu sử dụng cũng góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh, đồng thời hệ thống báo cháy trong khu nhà cũng không hoạt động đúng cách, giới chức cho hay.

Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong cho biết Ủy ban độc lập phòng chống tham nhũng Hong Kong đã bắt giữ 13 người liên quan đến vụ việc, bao gồm các giám đốc và người tư vấn kỹ thuật của công ty xây dựng, đồng thời tiến hành điều tra toàn diện theo hướng ngộ sát.

Số người thiệt mạng tiếp tục tăng sau khi nhiều thi thể được tìm thấy bên trong hiện trường vụ cháy. (Nguồn: Reuters)

Trong ba ngày qua (từ 29/11 đến 1/12), chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong đã để tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Hàng nghìn người đã đến tưởng niệm các nạn nhân, xếp hàng kéo dài hơn 1 km dọc con kênh cạnh khu nhà. Họ đặt hoa, ghi những lời chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân.

Người dân đặt hoa và tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. (Nguồn: Reuters)

Theo số liệu điều tra dân số, các tòa chung cư này từng là nơi sinh sống của hơn 4.000 người, và những cư dân may mắn thoát nạn giờ đây đang phải nỗ lực ổn định lại cuộc sống. Giới chức cho biết, hơn 1.100 người đã được chuyển từ các trung tâm sơ tán sang nhà ở tạm thời, trong khi 680 người khác được bố trí tại ký túc xá thanh niên và khách sạn.

Vì nhiều cư dân phải bỏ lại tài sản khi chạy khỏi đám cháy, chính quyền đã cung cấp hỗ trợ khẩn cấp 10.000 HKD (khoảng 1.284 USD) cho mỗi hộ và tạo điều kiện đặc biệt để người dân làm lại thẻ căn cước, hộ chiếu và giấy chứng nhận kết hôn.