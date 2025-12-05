Người đàn ông tử vong ở khách sạn trong tư thế khó hiểu, cảnh sát cũng chưa đưa ra kết luận

Mới đây, một vụ việc đáng sợ đã xảy ra tại một khách sạn ở Thái Lan, khiến những người chứng kiến không khỏi ám ảnh. Có người còn ví nó giống một cảnh quay trong những bộ phim trinh thám, kinh dị.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc được phát hiện vào ngày thứ Ba, 2/12 vửa qua tại Người đàn ông Mỹ được tìm thấy đã chết tại Pattaya với đầu bị trùm kín và tay bị còng một phòng khách sạn ở thành phố Pattaya của Thái Lan.

Các sĩ quan của Đồn Cảnh sát Najomtien, cùng với các nhân viên cứu hộ từ Quỹ Sawang Rojana Sattahip và một đội ngũ y tế từ Bệnh viện Wat Yannasangwararam, đã được gọi đến khách sạn 8 tầng ở khu vực Najomtien vào khoảng 1 giờ chiều.

Căn phòng khách sạn nơi vụ việc được phát hiện.

Nạn nhân được xác định là ông Wahl John Michael, 69 tuổi, quốc tịch Mỹ. Thi thể của ông Michael được tìm thấy trong phòng tắm của phòng. Nạn nhân chỉ mặc quần đùi màu nâu, đầu bị trùm túi ni lông màu đen và tay bị còng ra sau lưng. Các sĩ quan cho biết không có dấu hiệu của sự giằng co hay lục lọi bên trong phòng. Một bó túi rác màu đen và một vật giống như dây trói được sử dụng để tự trói đã được tìm thấy trong phòng.

Những vật dụng được tìm thấy ở hiện trường.

Nhân viên khách sạn - người phát hiện ra thi thể, khai với cảnh sát rằng cô đã vào dọn phòng vì khách sẽ trả phòng hôm nay. Cô đã gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời, buộc cô phải mở cửa bằng chìa khóa dự phòng. Sau đó, cô phát hiện người đàn ông đã tử vong trong phòng tắm nên đã báo cảnh sát. Các nhà điều tra đã gọi nhân viên pháp y đến để kiểm tra phòng và thu thập bằng chứng.

Đoạn phim giám sát từ camera an ninh bên trong và xung quanh khách sạn đang được xem xét để xác định xem có ai đã vào phòng trước khi xảy ra vụ việc hay không. Cảnh sát cho biết với những bằng chứng tại hiện trường thì họ vẫn chưa thể khẳng định gì về vụ việc. Có thể nạn nhân đã tự tử, nhưng cũng có thể đã bị kẻ nào đó sát hại.

Thi thể của ông Michael đã được gửi đến Viện Pháp y để khám nghiệm tử thi chi tiết. Cảnh sát sau đó sẽ phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ và gia đình người đàn ông về kết quả điều tra và các thủ tục pháp lý cần thiết.