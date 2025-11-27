Khu chung cư Hong Kong (Trung Quốc) vẫn cháy sau 16 tiếng: Số người chết tăng lên 44, 3 người bị bắt giữ

*Liên tục cập nhật

Tính đến sáng sớm 27/11, 44 người đã thiệt mạng và 279 người khác mất tích sau khi một đám cháy dữ dội thiêu rụi một khu nhà ở tại khu Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc) từ chiều 26/11. Vụ cháy đã kéo dài khoảng 16 giờ và lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực kiểm soát ngọn lửa.

Khói dày tiếp tục bốc lên vào lúc bình minh

Khi bình minh ló dạng, khói vẫn tiếp tục bốc lên từ mọi tầng của các tòa nhà bị ảnh hưởng, mùi nhựa cháy nồng nặc trong không khí và tro bụi thỉnh thoảng rơi xuống.

Ít nhất 4 xe thang cứu hỏa vẫn đang dập lửa tại hiện trường. Ngọn lửa đã hoành hành hơn 15 giờ kể từ khi chính quyền nhận được báo động vào khoảng 3 giờ chiều thứ Tư. Theo Sở Cứu hỏa, trong số những người phải nhập viện, có 45 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

44 người thiệt mạng

Lãnh đạo Hong Kong John Lee Ka-chiu đã phát biểu trước công chúng tại một cuộc họp báo tại Bệnh viện Prince of Wales ở Sha Tin vào sáng 27/11, sau khi đến thăm hội trường cộng đồng vào tối hôm trước.

Ảnh chụp lúc 2 giờ sáng 27/11

Theo số liệu của Sở Cứu hỏa, 44 người được xác nhận đã tử vong trong số 100 người bị thương tại hiện trường. Trong số những người được đưa vào bệnh viện, 45 người đang trong tình trạng nguy kịch. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện ở nhiều quận khác nhau.

Tính đến 6h23 sáng 27/11, đám cháy ở 4 trong số 7 tòa nhà hiện đã được kiểm soát, trong khi hoạt động chữa cháy vẫn đang tiếp tục ở 3 tòa nhà còn lại. Các nỗ lực tìm kiếm đã bắt đầu ở các tầng thấp hơn và đang được tiến hành từ tầng 13 đến tầng 23 tại một số tòa nhà.

Lực lượng cứu hỏa dự kiến sẽ đến được các tầng trên cùng vào lúc chạng vạng, với 26 đội cứu hộ đang làm việc.

3 người bị bắt vì nghi ngờ vật liệu không đạt tiêu chuẩn

Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông với cáo buộc ngộ sát liên quan đến vụ cháy, và sẽ tổ chức họp báo sau đó. Một cuộc họp báo dự kiến diễn ra lúc 4:30 sáng đã bị hoãn lại.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng tại Ngau Tau Kok, Tai Po và San Po Kong, cảnh sát đã bắt giữ hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật, tuổi từ 52 đến 68 của một công ty xây dựng.

Người dân được phát đồ ăn hoặc tá túc tại nơi trú ẩn

Cảnh sát cho biết tại tòa nhà không bị ảnh hưởng bởi đám cháy, mỗi tầng đều có lưới bảo vệ, bạt chống thấm nước và vải nhựa. Những vật liệu này có thể không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ở mỗi tầng, vật liệu xốp được sử dụng để bịt kín cửa sổ, điều này có thể khiến đám cháy lan nhanh.

Cảnh sát trưởng Eileen Chung Lai-yee thuộc trụ sở cảnh sát khu vực New Territories North cho biết các sĩ quan phát hiện vật liệu xốp này được lắp đặt bởi một công ty kỹ thuật xây dựng.

Bà cho biết: “Cảnh sát có lý do để tin rằng những người chịu trách nhiệm của công ty đã vô cùng bất cẩn, dẫn đến sự cố và khiến đám cháy lan nhanh, gây ra thương vong nghiêm trọng”.

Cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra, bao gồm cả điều tra hình sự, để tìm ra nguyên nhân vụ cháy chết người.

Vụ cháy được báo cáo lần đầu tiên vào lúc 2:51 chiều thứ Tư và nhanh chóng lan rộng thành một ngọn lửa khổng lồ, với những cột khói đen khổng lồ bốc cao lên trời tại hiện trường ở khu Wong Fuk và ngọn lửa nhanh chóng lan sang 7 trong số 8 tòa nhà trong khu nhà này.

Nguồn: SCMP