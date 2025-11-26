Hình ảnh tang thương vụ cháy ở Hong Kong khiến ít nhất 13 người thiệt mạng

Lính cứu hỏa vẫn tiếp tục chiến đấu với ngọn lửa. Khói đen dày đặc bốc lên từ tòa tháp 31 tầng, nơi có 2.000 căn hộ. Hồ sơ cho thấy khu phức hợp nhà ở này bao gồm tám tòa nhà với gần 2.000 căn hộ, cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.800 người. (Ảnh: Reuters)
Số liệu cập nhật lúc 19h30 (giờ Việt Nam), vụ hoả hoạn khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Trong đó 9 người được xác nhận tử vong tại hiện trường và 4 người qua đời tại bệnh viện. 6 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh: Reuters)
Giám đốc Sở Cứu hỏa Andy Yeung thông tin với phóng viên rằng trong số những người thiệt mạng có một lính cứu hỏa và một người khác đang được điều trị do kiệt sức vì nóng. Lực lượng cứu hộ cũng nhận được nhiều báo cáo về những người bị mắc kẹt trong tòa nhà, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. (Ảnh: Reuters)
Ông Lo Hiu-fung, thành viên Hội đồng quận Taipo phát biểu với đài truyền hình địa phương TVB rằng hầu hết cư dân mắc kẹt trong vụ cháy được cho là người cao tuổi. (Ảnh: Getty)
Lúc 15h34, báo động được nâng lên mức 4, mức báo động cao thứ hai. Đến tối, chính quyền quyết định nâng báo động lên mức 5, mức báo động nghiêm trọng nhất. (Ảnh: Reuters)
Cư dân tuyệt vọng tên là Wong đã gục ngã và khóc nức nở bên ngoài tòa tháp đang cháy. Anh nói vợ anh bị mắc kẹt bên trong tòa nhà xảy ra hoả hoạn. (Ảnh: Reuters)
Một người phụ nữ họ Kam (60 tuổi) là cư dân của khu nhà Kwong Fuk liền kề cho biết, một số người bạn của bà sống ở khu Vương Phúc và tất cả đều được tìm thấy, ngoại trừ một cụ bà ngoài 70 tuổi. (Ảnh: SCMP)
Tổng cộng 128 xe cứu hỏa, 57 xe cứu thương, 767 lính cứu hỏa và 400 cảnh sát được triển khai để dập tắt đám cháy dữ dội. (Ảnh: Sam Tsang)
Một trường tiểu học mở cửa khuôn viên trường làm nơi ở tạm thời cho cư dân. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được chính quyền công bố. (Ảnh: SCMP)