Thêm 1 hãng công nghệ 80 năm tuổi vừa thông báo cắt giảm 6.000 nhân sự toàn cầu

HP, công ty công nghệ 80 năm tuổi, vừa đưa ra một trong những quyết định mạnh tay nhất trong thập kỷ: cắt giảm từ 4.000 đến 6.000 nhân viên trên toàn cầu, tương đương gần 10% lực lượng lao động. Thông báo được đưa ra lập tức gây chấn động Thung lũng Silicon, phản ánh sức ép ngày càng lớn mà ngành công nghệ phải đối mặt trong thời kỳ AI bùng nổ.

Theo Reuters, HP gọi đây là “kế hoạch tái cấu trúc kéo dài đến năm 2028”, nhằm tinh gọn hệ thống, giảm trùng lặp chức năng và chuyển một phần hoạt động sang mô hình tự động hóa bằng trí tuệ nhân tạo. Các bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất gồm phát triển sản phẩm, hỗ trợ khách hàng và vận hành nội bộ - những mảng được dự báo sẽ sớm được thay thế bằng các nền tảng AI mà HP đang đầu tư mạnh. Công ty kỳ vọng việc tinh giản này sẽ giúp tiết kiệm khoảng 1 tỷ USD mỗi năm khi hoàn tất, dù chi phí tái cấu trúc ngay trong hai năm đầu ước tính lên tới hàng trăm triệu USD.

Guồng quay khiến HP phải hành động nhanh đến từ sự sụt giảm rõ rệt của thị trường PC. Sau giai đoạn tăng trưởng đột biến trong đại dịch, nhu cầu máy tính cá nhân rơi thẳng đứng khi người dùng thắt chặt chi tiêu và ưu tiên di động hóa. Wall Street Journal nhận định rằng các hãng sản xuất PC như HP, Dell hay Lenovo trở thành “nạn nhân cuối cùng” của chu kỳ thoái trào hậu COVID-19, khi đầu tư doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng giảm tốc.

Câu chuyện cắt giảm lần này không chỉ xuất phát từ khó khăn thị trường mà còn đến từ tham vọng tái tạo HP dưới thời AI. Business Insider cho biết công ty này đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào gần như mọi quy trình: từ thiết kế sản phẩm, kiểm thử chất lượng, tối ưu chuỗi cung ứng đến hỗ trợ khách hàng bằng hệ thống tự động. AI không chỉ là cơ hội công nghệ, mà còn là động lực khiến các công việc hành chính, chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ kỹ thuật trở nên dư thừa.

Với nhân viên, đây là cú sốc lớn, đặc biệt khi HP từng nổi tiếng với “The HP Way” - tinh thần coi trọng con người và văn hóa doanh nghiệp. Nhưng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, công ty buộc phải sẵn sàng thay đổi để giữ vị thế.

Việc cắt giảm nhân sự quy mô lớn cho thấy HP đang đặt cược vào một mô hình vận hành mới: gọn nhẹ hơn, tự động hóa nhiều hơn và dựa vào AI như một nền tảng cốt lõi. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là khả năng cân bằng giữa cải tổ mạnh tay và duy trì chất lượng dịch vụ - đặc biệt trong các lĩnh vực mà sự can thiệp của con người vẫn là yếu tố quan trọng để giữ chân khách hàng.

Trong bức tranh rộng hơn của ngành công nghệ toàn cầu, HP không phải trường hợp đơn lẻ. Hàng loạt tập đoàn lớn, từ Meta đến IBM và các hãng phần cứng truyền thống, đều đang tinh giản nhân sự và tái cấu trúc để bước vào kỷ nguyên “AI-first”. Quyết định của HP chỉ củng cố thêm nhận định rằng 2025–2028 sẽ là giai đoạn chuyển đổi khốc liệt: nơi công nghệ trí tuệ nhân tạo không còn là lựa chọn, mà trở thành điều kiện sinh tồn.

Theo: WSJ﻿