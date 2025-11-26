Choáng với bồ câu 35 tỷ: Đắt đỏ đến mức phải thuê vệ sĩ riêng bảo vệ

Chú bồ câu tên New Kim đến từ Bỉ đã lập kỷ lục thế giới khi trở thành con bồ câu đắt nhất hành tinh.

Trong cuộc đấu giá trực tuyến năm 2020, New Kim, khi đó mới 2 tuổi đã khiến giới sưu tầm sửng sốt khi được một nhà sưu tầm đến từ Nam Phi mua với mức giá 1,3 triệu euro (tương đương khoảng 35 tỷ đồng).

Danh hiệu chim bồ câu đắt nhất thế giới.

Theo trang Oddity Central (Anh), Hok Van De Wouwer, một người nuôi chim bồ câu nổi tiếng ở thành phố Antwerp, Bỉ, gần đây đã rao bán tất cả bộ sưu tập chim bồ câu đua.

Đáng chú ý, bộ đôi cha con Gaston và Kurt Van De Wouwer là những người nổi tiếng trong giới chăn nuôi chim bồ câu, giành được nhiều danh hiệu chim bồ câu hạng nhất quốc gia và vị trí số 1 cấp quốc gia, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những con chim của họ được săn lùng trong cuộc đấu giá trực tuyến. Nhưng dù vậy, không ai ngờ ngôi sao của chương trình, một chú bồ câu hai tuổi tên là New Kim, lại phá kỷ lục thế giới về chim bồ câu đắt giá nhất.

Chỉ trong một tiếng rưỡi sau khi cuộc đấu giá diễn ra trực tuyến trên trang web Pipa Piegon Paradise vào thứ Hai tuần trước, New Kim đã có 226 lượt đặt giá, trong đó mức cao nhất là 1,3 triệu Euro. Giá vẫn không thay đổi kể từ đó, nhưng chỉ còn bốn ngày nữa, nó đã là con chim bồ câu đắt nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục được thiết lập bởi một chú bồ câu khác của Bỉ có tên Armando, mà một nhà sưu tập Trung Quốc đã trả 1.252.000 euro vào năm 2019.

Điều đáng nói, kỷ lục mới của New Kim trong các cuộc đua không có gì đặc biệt và nó có một phả hệ ấn tượng, nhưng các chuyên gia nói rằng người mua - trong trường hợp này là một nhà sưu tầm ở Nam Phi - phải trả mức giá quá cao không phải để sử dụng trong các cuộc đua mà để nhân giống. Rốt cuộc, rủi ro mất con chim trong các cuộc thi là quá lớn, và bán con của con chim sẽ có lãi hơn nhiều.

Con chim bồ câu New Kim có giá đắt đỏ nên được bảo vệ bởi một công ty an ninh, để đảm bảo rằng không có gì xảy ra cho đến khi nó thuộc về chủ sở hữu mới.

Trong thời gian gần đây, những chú chim bồ câu đua có giá trị lên đến hàng trăm ngàn USD, trở thành một trong những loài động vật đắt đỏ nhất thế giới.

Môn đua chim bồ câu từng là một thú chơi bình dân, nhưng theo thời gian, nó đã chuyển mình thành sân chơi xa xỉ dành cho giới nhà giàu.

Bồ câu là một trong những loài chim được nuôi thương mại lâu đời nhất. Hàng ngàn năm qua, chúng không chỉ được nuôi làm thức ăn, mà còn phục vụ cho việc gửi thư, giải trí, biểu diễn xiếc hay ảo thuật.

Ngoài ra, bồ câu từng đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh, vận chuyển thuốc men và thậm chí do thám căn cứ địch khi được gắn camera mini.

Hiện nay, con người tận dụng phẩm chất về tốc độ và sức bền của bồ câu để phục vụ các cuộc đua, tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của loài chim này trong đời sống.

Chúng ta có thể hiểu nôm na rằng, tương tự như đua ngựa, những giải đua bồ câu cũng có cả một hệ thống đặt cược cho khán giả, bên cạnh phần thưởng dành cho người sở hữu chú chim về nhất. Điểm khác biệt nằm ở chỗ, đường đua của những chú chim lại chính là bầu trời và khoảng cách giữa điểm xuất phát và vạch đích sẽ là hàng trăm cho đến cả ngàn kilomet.

Những con chim bồ câu đua đắt đỏ nằm ở "lai lịch". Do đó, những nhà nuôi và huấn luyện chim bồ câu đua thực hiện việc chọn giống, lai tạo rất nghiêm ngặt, cũng như chấp nhận chi đậm để mua những chú chim chất lượng cao chỉ để làm giống.

Theo ước tính, mỗi nhà huấn luyện bồ câu chuyên nghiệp mỗi năm có thể tiêu tốn vài ngàn đến vài chục ngàn USD chỉ để duy trì và vận hành đàn chim của mình.

Hiện nay, Bỉ, Hà Lan, Anh và một số nước phương Tây vẫn được đánh giá là nơi cho ra đời những tay đua bồ câu có chất lượng tốt nhất thế giới.

Với mức giá có thể lên đến hàng trăm ngàn USD cho mỗi con, chim bồ câu đua nghiễm nhiên trở thành một trong những động vật đắt đỏ nhất thế giới.