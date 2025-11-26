Bắt được 29 con rắn bò ra từ ngôi nhà đang xây

Đội cứu hộ 1122 đã bắt được 29 con rắn độc từ một ngôi nhà đang xây dựng tại thị trấn Alam, Antuwali, thuộc huyện Shakargarh, Pakistan, vào hôm 25/11.

Người dân địa phương cho biết công nhân xây dựng đang dỡ gạch thì nhiều con rắn bò ra từ bên dưới công trình.

Cảnh tượng bất ngờ này khiến người dân vội vã chạy vào nhà, cả khu phố chìm trong sợ hãi khi vụ việc nhanh chóng lan rộng khắp khu vực.

29 con rắn được tìm thấy.

Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, đội cứu hộ 1122 đã ngay lập tức cử một đội chuyên trách đến hiện trường.

Trong quá trình rà soát, đội cứu hộ đã bắt giữ 29 con rắn được tìm thấy đang ẩn náu bên trong một khe hở của máng xối và sau đó thả chúng đến một vị trí an toàn, cách xa khu dân cư.

Nhân viên cứu hộ cũng đã kiểm tra đường ống cống và khu vực xung quanh để đảm bảo không còn mối đe dọa nào nữa.

Sau khi tuyên bố khu vực đã an toàn, nhóm đã thông báo cho người dân về các biện pháp phòng ngừa.