Bốn người, trong đó có một lính cứu hỏa, đã thiệt mạng và ít nhất ba người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại khu dân cư Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 26/11. Cơ quan cứu hỏa cho hay họ nhận được tin báo cháy lúc 14h51 (giờ địa phương).

Ngọn lửa dữ dội lan nhanh qua hệ thống giàn giáo tre của khu chung cư Wang Fuk Court, khiến nhiều cư dân mắc kẹt và tạo nên bầu không khí hỗn loạn bao trùm toàn khu vực.

Ảnh: Sam Tsang/ SCMP

Ảnh: Sam Tsang

Ảnh: Sam Tsang

Khói đen cuồn cuộn bốc cao ngay từ những phút đầu tiên khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Lửa từ tòa nhà ban đầu nhanh chóng bén sang ít nhất ba block khác trong khu. Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh sát buộc phải nâng mức báo động lên cấp 4 vào lúc 15 giờ 34 - mức cảnh báo rất nghiêm trọng trong thang đo 5 cấp của Hong Kong (Trung QUốc)

Cảnh sát cho biết họ liên tục nhận được hàng loạt cuộc gọi cầu cứu từ cư dân bị mắc kẹt, một số người bất tỉnh vì bỏng.

Vào lúc 18 giờ 30, tức ba tiếng sau khi nâng cảnh báo, chuông báo vẫn reo dồn dập: một người mắc kẹt trên mái nhà Wang Tai House, nhiều gia đình không thể liên lạc với người thân ở Wang Cheong House.

Nguồn: SCMP

Trên mặt đất, hàng trăm người dân đứng chen chúc quanh các tuyến đường bị phong tỏa, vừa hoảng loạn vừa bất lực. Một ông cụ 71 tuổi, họ Wong, bật khóc nức nở khi hay tin vợ mình mắc kẹt trong căn hộ đang cháy: “Tôi sợ lắm… tôi không biết phải làm gì.”

Một người mẹ ôm chặt đứa con trai đang khóc thét. Một phụ nữ khác chắp tay cầu nguyện trong tuyệt vọng, mắt không rời những cột lửa đang nuốt chửng các căn hộ của cộng đồng 4.000 cư dân này.

Cộng đồng 4.000 dân chịu cú sốc lớn

Giữa cảnh tượng hỗn loạn, nhiều người dân bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến ngọn lửa lan sang những block khác mà không thấy biện pháp ngăn chặn tương xứng.

Những người già chống gậy, người ngồi xe lăn được hướng dẫn đến Trường Trung học CCC Fung Leung Kit Memorial để tạm trú. Từ đây, họ được đưa tiếp bằng xe đến hai nhà sinh hoạt cộng đồng là Kwong Fuk và Tung Cheong Street, nơi được mở cửa qua đêm cho người dân bị ảnh hưởng.

Một số cư dân ở các block chưa bị ảnh hưởng vội vàng thu gom đồ thiết yếu vào vali đề phòng phải sơ tán bất cứ lúc nào.

Ảnh: Eugene Lee

Khu vực quanh Wang Fuk Court đông nghịt người. Nhiều người phải che khăn, áo để tránh khói đặc từ giàn giáo tre cháy rụi, những tấm lưới xanh rơi xuống từng mảng lớn.

Trường Tiểu học Tai Po Baptist gần đó phải phát cảnh báo cho phụ huynh đến đăng ký nhập học lớp Một, yêu cầu họ tránh xa toàn bộ khu vực vì nguy cơ cháy lan và khói độc.

Khu Wang Fuk Court có 1.984 căn hộ, là nơi sinh sống của khoảng 4.000 người. Vụ hỏa hoạn cấp độ 4 kéo dài hơn hai giờ đồng hồ được dự báo sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của toàn bộ cộng đồng - từ những gia đình mất nhà, mất người thân, đến hàng trăm cư dân phải sơ tán trong đêm.

Người dân đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi cuộc sống của họ, trong nỗi sợ hãi và cảm giác bị bỏ lại giữa khủng hoảng.

Nguồn: SCMP