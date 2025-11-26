Định trộm đồ từ chiếc xe đang dừng đỗ, người đàn ông gặp ngay quả báo, nhân chứng kể lại chi tiết ám ảnh

Mới đây, một người đàn ông Thái Lan đã gặp chuyện chẳng lành sau khi cố gắng đột nhập một chiếc ô tô đang dừng đỗ để trộm đồ và chạy trốn bằng cách nhảy xuống nước.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng hôm 10/11 vừa qua tại một con kênh ở huyện Bang Sao Thong, tỉnh Samut Prakan của Thái Lan.

Người đàn ông đã cố gắng đột nhập vào một chiếc ô tô đang đỗ nhưng bị bắt giữ và các nhân chứng đã đuổi theo, buộc anh ta phải nhảy xuống kênh. Người dân địa phương đã cung cấp cho cảnh sát một đoạn video cho thấy người đàn ông đang bơi giữa kênh đào để cố gắng sang bờ bên kia và trốn thoát. Tuy nhiên, anh ta đã kiệt sức, chìm dần xuống làn nước đen ngòm và bị đuối nước.

Người dân địa phương đã báo cho cảnh sát Đồn Cảnh sát Bang Sao Thong và lực lượng cứu hộ của Tổ chức Por Teck Tung sau khi người đàn ông này mất tích dưới nước.

Các thợ lặn tình nguyện từ Por Teck Tung đã vớt được thi thể người đàn ông này mười phút sau khi cuộc tìm kiếm bắt đầu. Nạn nhân được tìm thấy dưới đáy một con kênh sâu khoảng một mét, được cho là đang cầm một cây gậy gỗ ở tay phải.

Không có thương tích rõ ràng nào trên cơ thể anh ta. Cảnh sát phát hiện một chiếc điện thoại di động và một sợi dây chuyền chứa một lá bùa hộ mệnh quý giá, được cho là khoảng 50 năm tuổi, trong người anh ta.

Danh tính của người đàn ông vẫn đang được điều tra vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân nào bên mình. Bạn gái của anh ta sau đó đã đọc được bản tin và được cho là đã rất sốc khi phát hiện ra người đã chết là Prasert, bạn trai 50 tuổi của mình. Cô khẳng định bạn trai mình chưa bao giờ ăn cắp bất cứ thứ gì và từng làm nhân viên bảo vệ tại một công ty trong khu vực. Cô xác nhận rằng anh ta không sử dụng ma túy, nhưng thường xuyên uống rượu.