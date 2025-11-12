Cướp tiệm vàng bất thành, kẻ trộm tự tử ngay tại chỗ

Một người đàn ông Thái Lan đã tự sát tại một tiệm vàng ở tỉnh Udon Thani thuộc vùng Isaan để tránh hậu quả pháp lý sau khi cố gắng cướp 200.000 baht (khoảng 162 triệu đồng) tiền mặt từ chủ cửa hàng.

Chủ tiệm vàng tại chợ Wua Kong, xã Ban Lueam, đã báo cáo cả vụ trộm không thành và vụ tự sát của nghi phạm cho cảnh sát vào khoảng 5 giờ chiều ngày 11 tháng 11.

Khi đến nơi, các sĩ quan tìm thấy thi thể của nghi phạm, Sakda Yotsuwan, nằm trước quầy giao dịch. Anh ta bị hai vết thương do đạn bắn, một vào thái dương bên phải và một vào vai bên trái. Một khẩu súng ngắn 9mm được tìm thấy gần thi thể anh ta.

Hình ảnh hiện trường vụ việc

Chủ tiệm nói với cảnh sát rằng Sakda đã đến bằng một chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton màu trắng. Anh ta bước vào cửa hàng, nói rằng muốn cầm cố một sợi dây chuyền vàng. Sau khi kiểm tra dây chuyền, chủ tiệm thông báo với Sakda rằng đó là đồ giả và không thể chấp nhận. Đột nhiên, Sakda rút súng ra và yêu cầu 200.000 baht tiền mặt.

Chủ tiệm giả vờ tuân theo, nói rằng ông sẽ lấy tiền từ khu vực lưu trữ phía sau cửa hàng. Sau đó, ông quay lại với khẩu súng của riêng mình, dẫn đến một cuộc đấu súng.

Chủ tiệm thừa nhận đã bắn Sakda một phát vào vai. Sau khi Sakda gục xuống, chủ tiệm đã khóa cửa trước, ngăn anh ta rời khỏi hiện trường. Sakda sau đó đã tự kết liễu đời mình bằng cách bắn vào đầu.

Cảnh sát đang xem xét đoạn phim an ninh từ cửa hàng và các khu vực lân cận, đồng thời thu thập bằng chứng tại hiện trường để kết thúc điều tra. Động cơ đằng sau hành vi phạm tội của Sakda vẫn đang được điều tra.

Nguồn: The Thaiger