Ông Trump ân xá cho gà tây

Ngày 25/11 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump chính thức ân xá cho hai con gà tây được người dân Mỹ đặt tên là Waddle và Gobble trong buổi lễ truyền thống trước dịp Lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng.

Waddle và Gobble sinh vào tháng 7, nặng hơn 23kg và được nuôi tại trang trại nhỏ ở quận Wayne, Bắc Carolina, thuộc sở hữu của Travis và Amanda Pittman, những người nuôi gà tây cho thương hiệu Butterball.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng chú gà tây được ân xá. (Ảnh: Reuters)

Trong tuần qua, Gobble và Waddle được chủ nhân cho làm quen với tiếng ồn, ánh sáng và đám đông trước khi qua đêm tại khách sạn cao cấp Willard InterContinental gần Nhà Trắng trước lễ. Chúng sẽ sống phần đời còn lại tại trường Cao đẳng Nông nghiệp của Đại học Bang Bắc Carolina sau khi ân xá.

Trước đó, Văn phòng Đệ nhất phu nhân Melania Trump khuyến khích người dân Mỹ nhắn tin “Gobble” hoặc “Waddle” đến số 45470 để quyết định chú gà nào sẽ được ân xá chính thức. Hồi đầu năm, phu nhân Tổng thống Trump cũng thực hiện cuộc thăm dò trên X để đặt tên cho các loài gà.

Ngoài ra, ông Trump còn tái ân xá Peach và Blossom, hai con gà tây được cựu Tổng thống Joe Biden ân xá vào năm ngoái. Ông tuyên bố những lệnh ân xá đó không hợp lệ vì người tiền nhiệm của ông sử dụng thiết bị ký tự động.

Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 1, ông Trump ân xá cho hơn 1.600 trường hợp, bao gồm cả các đồng minh và khoảng 1.500 người liên quan đến vụ bạo loạn Đồi Capitol năm 2021. Đây là buổi lễ truyền thống đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump tại Nhà Trắng, diễn ra trong bối cảnh giá gà tây tăng vọt.

Theo Liên đoàn Cục Nông trại Mỹ, số lượng gà tây ở nước này giảm xuống mức thấp nhất trong gần 40 năm qua do dịch cúm gia cầm bùng phát, trong khi nhu cầu về thịt gà tây đạt đỉnh.

Tương tự, dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và phân tích từ Trường Nông nghiệp thuộc Đại học Purdue cho biết giá gà tây bán buôn tăng khoảng 75% so với tháng 10/2024 và giá bán lẻ gà tây cũng tăng hơn 25%.