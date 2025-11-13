Nóng: Tổng thống Donald Trump ký luật ngân sách, chính phủ Mỹ mở cửa lại

Hành động của Tổng thống Donald Trump diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hạ viện thông qua dự luật tái khởi động chương trình hỗ trợ lương thực bị gián đoạn, trả lương cho hàng trăm ngàn nhân viên liên bang và khôi phục hệ thống kiểm soát không lưu.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: UPI

Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói hỗ trợ này với tỉ lệ phiếu 222-209, với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump phần lớn giúp Đảng Cộng hòa đoàn kết trước sự phản đối kịch liệt từ các nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện.

Đây là dự luật ngân sách đã được Thượng viện thông qua trước đó. Sau khi vượt ải Hạ viện, dự luật được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tối 12-11 (giờ địa phương), theo Nhà Trắng.

Ông Donald Trump đã gọi dự luật này là một "chiến thắng rất lớn".

Dự luật sẽ gia hạn ngân sách đến ngày 30-1-2026, khiến chính phủ liên bang tiếp tục phải gánh thêm khoảng 1,8 ngàn tỉ USD mỗi năm vào khoản nợ công hiện nay là 38 ngàn tỉ USD.

Việc đóng cửa chính phủ đã làm gia tăng sự chia rẽ đảng phái ở Washington khi ông Donald Trump thực hiện các hành động đơn phương chưa từng có, bao gồm hủy bỏ các dự án và sa thải nhân viên liên bang để gây áp lực buộc đảng Dân chủ phải nhượng bộ trước các yêu cầu của họ.

Ông đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về tình hình này và đề nghị cử tri không nên ủng hộ đảng này trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới.

Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật cấp ngân sách chính phủ vào tối 12-11. Ảnh: AP

Theo AP, ngay cả khi chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ diễn ra, hầu như không ai trong Quốc hội hài lòng. Đảng Dân chủ đã không đạt được các điều khoản bảo hiểm y tế mà họ yêu cầu bổ sung vào thỏa thuận chi tiêu.

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa cũng không thoát khỏi sự chỉ trích, theo các cuộc thăm dò và một số cuộc bầu cử cấp bang cũng như địa phương diễn ra không mấy thuận lợi cho đảng của họ.

Một cuộc thăm dò hôm 12-11 cho thấy 50% người Mỹ đổ lỗi cho Đảng Cộng hòa về việc đóng cửa chính phủ, trong khi 47% đổ lỗi cho Đảng Dân chủ.