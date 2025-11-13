Làm việc từ 3h sáng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi làm dấy lên lo ngại về sức khỏe

Thủ tướng Sanae Takaichi lắng nghe câu hỏi trong phiên họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện ngày 7/11/2025 (Ảnh: Takeshi Iwashita)

Tuy nhiên, cường độ làm việc cao chưa từng có của bà Takaichi đang khiến cả các nghị sĩ trong đảng cầm quyền LDP lẫn phe đối lập lo ngại cho sức khỏe của nữ lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản trong hơn 1 thập kỷ qua.

Theo báo Asahi Shimbun, rạng sáng 7/11, bà Takaichi rời khu phức hợp dành cho nghị sĩ và có mặt tại Phủ Thủ tướng lúc hơn 3h sáng để chuẩn bị cho phiên điều trần đầu tiên trước Ủy ban Ngân sách Hạ viện dự kiến bắt đầu lúc 9h. Trong suốt hơn 3 tiếng rưỡi, bà cùng các thư ký và cố vấn rà soát kỹ lưỡng từng câu trả lời cho phiên chất vấn - một công việc vốn đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, nhưng việc bắt đầu từ 3h sáng được cho là điều "hiếm có tiền lệ".

Từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) ngày 4/10, bà Takaichi đã nhiều lần tuyên bố sẽ "vứt bỏ khái niệm cân bằng công việc - cuộc sống", chỉ tập trung "làm việc, làm việc và tiếp tục làm việc". Sự tận tụy này giúp bà gây ấn tượng mạnh về hình ảnh một lãnh đạo quyết liệt, song cũng khiến nhiều người lo ngại bà có thể tự đẩy mình vào tình trạng kiệt sức.

Trong phiên thảo luận tại Quốc hội, nghị sĩ Takahiro Kuroiwa thuộc Đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) bày tỏ quan ngại: "Tôi hình dung nhiều thư ký đã phải thức trắng đêm để soạn thảo bản trả lời cho Thủ tướng". Đáp lại, bà Takaichi thừa nhận đã "liên tục chỉnh sửa bản dự thảo" và "gây phiền toái" cho đội ngũ trợ lý, cảnh vệ và tài xế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho Thủ tướng Sanae Takaichi trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nhật diễn ra tại Tokyo, ngày 28/10/2025 (Ảnh: AFP)

Một quan chức cấp cao trong chính phủ tiết lộ rằng trong các phiên họp toàn thể Quốc hội từ ngày 4 - 6/11, bản trả lời của Thủ tướng dày đặc những dòng sửa bằng mực đỏ. "Bà ấy thuộc kiểu người không thể yên tâm nếu chưa tự kiểm tra mọi chi tiết", vị quan chức này nói.

Ngay sau khi nhậm chức hôm 21/10, bà Takaichi đã yêu cầu rà soát quy định về giới hạn giờ làm việc - một động thái khiến phe đối lập cảnh báo có thể dẫn đến tình trạng làm việc quá sức hoặc "karoshi" (chết vì làm việc). Bà khẳng định không ủng hộ làm thêm gây hại sức khỏe, song cho rằng chính phủ cần thảo luận thực tế hơn về cải cách lao động và nhu cầu nới lỏng quy định.

Trong phiên họp ngày 7/11, cựu Bộ trưởng Kinh tế Ken Saito thuộc LDP đã nhắc nhở Thủ tướng: "Bà nói rằng sẽ làm việc, làm việc và làm việc - nhưng thật lòng mà nói, tôi hơi lo. Mong bà biết nghỉ ngơi đúng lúc". Khi được nghị sĩ Katsuhito Nakajima (CDP) khuyên nên ngủ nhiều hơn, bà Takaichi chỉ mỉm cười gật đầu.

Với tinh thần "làm việc không ngừng nghỉ", Thủ tướng Sanae Takaichi đang được ca ngợi là biểu tượng của sự tận tâm, song cũng trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận quốc gia: "Liệu lòng tận tụy ấy là tấm gương lãnh đạo hay là dấu hiệu đáng lo cho sức khỏe của người đứng đầu chính phủ Nhật Bản?"