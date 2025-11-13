Trung Quốc: Ngôi chùa hơn 1.500 năm tuổi bị thiêu rụi

Theo truyền thông Trung Quốc, đám cháy bùng phát tại tòa Văn Xương Các nằm trong khuôn viên chùa. Công trình gỗ ba tầng nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm, tạo nên cột khói đen dày đặc bốc cao giữa khu dân cư. Dù lực lượng cứu hỏa đã kịp thời khống chế, toàn bộ tòa lầu đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung xi măng.

Hiện trường sự việc

Cơ quan chức năng xác nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến khu rừng lân cận. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện vẫn đang được lực lượng phòng cháy chữa cháy điều tra và sẽ có thông báo chính thức sau.

Một nhân viên của Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Phát thanh Truyền hình thành phố Chương Gia Cảng cho biết, các cán bộ liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay khi xảy ra sự cố, hiện công tác thống kê thiệt hại đang được tiến hành.

Đáng chú ý, ngay đầu tháng 11, ngôi chùa này vừa tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Theo giới thiệu trên trang web chính quyền thành phố Chương Gia Cảng, chùa Vĩnh Khánh có lịch sử hơn 1.500 năm. Trải qua các triều đại, chùa Vĩnh Khánh được trùng tu nhiều lần, từng là một trong 480 ngôi chùa được thi nhân Đỗ Mục nhắc tới trong bài thơ nổi tiếng Giang Nam Xuân.

Trong lịch sử, nơi đây còn gắn liền với tên tuổi Thi Nại Am - tác giả của Thủy hử. Tương truyền ông từng ở lại Văn Xương Các suốt 10 năm và sáng tác một phần bộ tiểu thuyết kinh điển tại đây. Người dân địa phương kể rằng, hình tượng 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm được Thi Nại Am lấy cảm hứng từ 36 pho La Hán lớn và 72 pho La Hán nhỏ trong chính ngôi chùa này. Hiện trong khuôn viên vẫn còn lưu giữ các dấu tích.

Tòa Văn Xương Các bị cháy lần này là công trình phục dựng năm 2008 theo phong cách cổ, nằm trong quá trình tái thiết chùa Vĩnh Khánh được bắt đầu từ năm 1993. Đến năm 2007, chùa được công nhận là di tích văn vật được bảo vệ cấp thành phố.

Hiện giới chức địa phương khẳng định sẽ tiến hành đánh giá toàn diện thiệt hại và kế hoạch phục dựng sau khi có kết quả điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Nguồn: HK01