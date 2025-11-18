Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp đón Cristiano Ronaldo tại Nhà Trắng

Ronaldo, một trong những ngôi sao lớn nhất của giải đấu, sẽ tỏa sáng tại giải bóng đá toàn cầu vào năm tới, khi Mỹ, Canada và Mexico cùng đăng cai tổ chức. Hiện cũng đang có tin đồn về một trận giao hữu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo và đội tuyển bóng đá nam Mỹ trước thềm World Cup.

Trước đây, Tổng thống Trump từng tiếp đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Phòng Bầu dục và giờ đây sẽ tiếp tục một trong những biểu tượng lịch sử của bóng đá, theo báo cáo của MS NOW. Trước đó, Ronaldo từng bày tỏ mong muốn được gặp Trump và nguyện vọng này giờ đây đã thành hiện thực.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gặp Donald Trump tại Phòng Bầu dục (Ảnh: AFP)

Ba quan chức Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp của Ronaldo sẽ diễn ra vào thời điểm Trump cũng dự kiến tiếp Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hai cuộc gặp này có liên quan đến nhau hay không, nhất là khi Ronaldo hiện đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại Saudi Arabia.

Trong một cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo tiết lộ lý do muốn gặp Trump. Trước đó, Ronaldo đã gửi tặng ông Trump một chiếc áo có chữ ký cùng thông điệp: "President Donald J. Trump, playing for peace" (Tổng thống Donald J. Trump, vì hòa bình).

Ảnh: Getty Images

Ronaldo cho biết:

"Hòa bình trên thế giới là mục tiêu của chúng tôi. Ông ấy là một trong những người có khả năng tạo ra hoặc góp phần thay đổi thế giới. Tôi muốn gặp Trump để nói về hòa bình toàn cầu."

Ronaldo còn bày tỏ sẵn sàng tiếp đón Trump tại Saudi Arabia nếu cần, nhưng lần này anh sẽ đến thăm Tổng thống Mỹ.

"Dù là ở Mỹ hay bất cứ đâu có thể, tôi đều muốn gặp ông ấy. Tôi biết ông ấy từng đến Saudi Arabia và hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội ngồi xuống cùng ông ấy, bởi ông ấy là người tôi rất ngưỡng mộ. Tôi tin ông ấy có thể biến những điều khó khăn trở nên khả thi hơn và tôi luôn tôn trọng những người như vậy," Ronaldo chia sẻ.

Nguồn: Daily Express US