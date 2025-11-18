Bé gái Trung Quốc mang dép lê giữa trời lạnh 10 độ C, lom khom nhặt đồ ăn rơi giữa đường khiến dư luận xót xa

Đoạn video được quay bởi một nữ blogger khi cô vô tình gặp bé trên tuyến đường thuộc quận Vị Dương, thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc). Trong clip, bé gái – được cho khoảng 7,8 tuổi, tên thường gọi là “Nhạc Nhạc” mặc một chiếc áo phao cũ, đi dép lê và không mang tất dù thời tiết chỉ hơn 10 độ C. Chiếc quần đã sờn rách gối không đủ che chắn cho cơ thể bé nhỏ khiến em liên tục sổ mũi và run lên vì lạnh.

Bé gái được người qua đường cẩn thận lau mũi khi thấy em bị ốm. Ảnh: Douyin

Trong lúc trò chuyện, bé cho biết mình không đi học và nói: “Mẹ cháu mất rồi, bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bố cháu không quan tâm đến cháu.” Khi bé cúi xuống nhặt thức ăn rơi dưới đất, nữ blogger đã đưa cho em một chiếc bánh trứng. Bé nói thêm rằng rất muốn có một món đồ chơi nhưng ''không có tiền'' trong ánh mắt tiếc nuối.

Sau khi được đăng tải ngày 11/11, đoạn video nhanh chóng trở thành chủ đề lan truyền mạnh mẽ, thu hút gần 20 triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận.

Đôi chân cô bé đã lạnh cứng vì không đeo tất. Ảnh: Douyin

Theo xác minh ban đầu của Cục Dân chính Tây An, bố của bé Nhạc Nhạc không có việc làm ổn định và người đàn ông này có 3 người con: một bé trai bị khuyết tật (con của người vợ đầu đã qua đời), Nhạc Nhạc và một bé gái 4 tuổi (con của người vợ thứ hai). Người cha nói rằng mình đang trong tình trạng tinh thần suy sụp do áp lực kinh tế và hoàn cảnh gia đình. Anh nói đã từng đề nghị cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ gia đình, đồng thời khẳng định đang cố gắng tìm việc làm để ổn định cuộc sống.

Cả ba đứa trẻ hiện đang ở cùng ông nội và được ông nuôi dưỡng. Theo thông tin được ghi nhận, tình hình kinh tế gia đình ở mức đặc biệt khó khăn, điều kiện chăm sóc trẻ em hạn chế và thiếu sự giám sát từ người lớn.

Chính quyền địa phương cho biết, bé Nhạc Nhạc từng được đưa đến trường cách đây vài tháng, nhưng em đã bỏ trốn và không quay lại. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm thủ tục để em tái nhập học, đồng thời hỗ trợ gia đình tham gia chương trình phúc lợi dành cho các hộ nghèo.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm đối với bé gái và anh chị em của em.

Cư dân mạng chia sẻ:

“Thật đau lòng. Hy vọng bé và các anh chị em sẽ được chăm sóc tử tế hơn.”