Ăn lẩu trong trời lạnh khiến 3 người bất tỉnh rồi tử vong, nguyên nhân do sai lầm “chết người” này

Mới đây, 6 người đàn ông ở thị trấn Bạch Bích, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị thương vong khi ăn lẩu than trong phòng kín. Chỉ ít phút sau khi nhập tiệc, cả bàn đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Người nhà nạn nhân cho biết 3 người trong số họ không may đã tử vong.

Theo Jimu News, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11 giờ tối ngày 22/12 vừa qua. Vào ngày hôm đó, 6 người đàn ông đang ăn lẩu được đốt bằng than tại một quán lẩu ở thị trấn thì đột nhiên tất cả đều bất tỉnh. Thành viên trong gia đình của người quá cố đã đăng một số video lên mạng xã hội vào ngày 23/12 với nội dung: "Có 6 người trong một bàn và 3 người trong số đó bị tê liệt toàn bộ tay chân. Tôi đến đón họ nhưng tất cả đều đã bất tỉnh”.

Ăn lẩu đốt bằng bếp than trong phòng kín khiến 6 người ngộ độc khí carbon monoxide (Ảnh minh họa)

Ông Vương, một người dân địa phương, cũng đã kể lại sự việc. Cụ thể, có 4 người dân trong làng và 2 người dân ở các làng lân cận tụ tập ăn lẩu than, một người trong số họ cảm thấy khó chịu trong bữa ăn và qua đời sau khi được vợ đưa về nhà, 1 người khác chết ở nhà hàng, 1 người còn lại thì tử vong trong bệnh viện. Sau vụ việc, nhà hàng đã bị lực lượng chức năng yêu cầu đóng cửa.

Nhân viên chính quyền thị trấn cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 người là do ngộ độc khí carbon monoxide. Văn phòng Chính quyền nhân dân huyện An Dương cho biết các cơ quan liên quan đang xử lý vụ việc.

