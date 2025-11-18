Một quốc gia xác nhận virus gây tỷ lệ tử vong đến 80% lại bùng phát

Virus Marburg được biết đến là một trong những tác nhân gây bệnh nguy hiểm nhất thế giới. Giống như virus Ebola, Marburg gây ra các triệu chứng xuất huyết nặng, sốt, nôn mửa và tiêu chảy, với thời gian ủ bệnh lên tới 21 ngày. Virus này lây truyền qua tiếp xúc với dịch cơ thể và có tỷ lệ tử vong từ 25% đến 80%.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - người gốc Ethiopia, xác nhận vào thứ Sáu rằng ít nhất chín ca nhiễm đã được phát hiện tại miền nam Ethiopia, chỉ hai ngày sau khi Africa CDC nhận được thông tin về một loại virus xuất huyết nghi ngờ tại khu vực này.

Ảnh: Reuters

“Bệnh do virus Marburg (MVD) đã được xác nhận bởi Phòng Thí nghiệm Tham chiếu Quốc gia (Ethiopia),” Africa CDC cho biết hôm thứ Bảy. “Các cuộc điều tra dịch tễ học và phân tích phòng thí nghiệm đang được tiến hành, và chủng virus được phát hiện có những điểm tương đồng với các chủng từng được ghi nhận tại Đông Phi.”

Cơ quan này nhấn mạnh, các nhà chức trách y tế Ethiopia đã hành động nhanh chóng để xác nhận và kiểm soát đợt bùng phát tại khu vực Jinka. Africa CDC cũng cam kết hợp tác với Ethiopia nhằm đảm bảo phản ứng hiệu quả và giảm nguy cơ virus lây lan sang các khu vực khác ở Đông Phi.

Trước đó, một dịch Marburg đã cướp đi sinh mạng của 10 người ở Tanzania vào tháng 1 và được kiểm soát vào tháng 3. Rwanda cũng tuyên bố vào tháng 12/2024 đã chấm dứt thành công đợt dịch Marburg đầu tiên của nước này, khiến 15 người tử vong.

Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt cho virus Marburg, nhưng việc truyền dịch đường uống hoặc đường tĩnh mạch và điều trị các triệu chứng cụ thể có thể cải thiện khả năng sống sót của bệnh nhân. Năm ngoái, Rwanda đã thử nghiệm một loại vaccine thử nghiệm từ Viện Vaccine Sabin của Mỹ.

Nguồn: The Guardian