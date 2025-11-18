Phát hiện 995 tấn vàng, 20.502 tấn bạc ẩn sâu trong dãy núi

Các nhà địa chất vừa phát hiện một “kho báu” khoáng sản có thể thay đổi triển vọng khai khoáng của toàn khu vực Nam Mỹ. Nằm sâu trong dãy Andes, gần biên giới Argentina – Chile, mỏ Vicuña được đánh giá có trữ lượng đồng, vàng và bạc lớn nhất trong hơn 30 năm qua. Phát hiện này mở ra cơ hội kinh tế lớn nhưng cũng kèm theo những thách thức môi trường đáng kể.

Theo công bố ban đầu, Vicuña ước tính chứa khoảng 13 triệu tấn đồng, 32 triệu ounce vàng (995 tấn) và 659 triệu ounce bạc (20.502 tấn). Hai tập đoàn khai khoáng Lundin Mining và BHP đang phối hợp triển khai hoạt động thăm dò và phát triển, với mục tiêu biến khu vực này thành trung tâm sản xuất kim loại trong tương lai.

Vicuña được chia thành 2 khu chính: Filo del Sol và Josemaria. Filo del Sol có 660 triệu tấn quặng với hàm lượng đồng quy đổi 1,14%, trong khi Josemaria có gần 220 triệu tấn với hàm lượng 0,73%. Kết hợp lại, 2 mỏ này có thể tạo thành một “vành đai khai khoáng” đủ khả năng cung ứng các kim loại thiết yếu phục vụ sản xuất xe điện, năng lượng tái tạo và thiết bị điện tử trong nhiều thập kỷ.

Jack Lundin, CEO của Lundin Mining, cho biết: “Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng để Vicuña trở thành không chỉ một trung tâm sản xuất đồng lớn mà còn là một trong những mỏ vàng và bạc hàng đầu thế giới”. Tuyên bố này phản ánh bước nhảy vọt mà dự án có thể mang lại cho kinh tế Argentina và ngành khai khoáng Nam Mỹ.

Đối với Argentina, phát hiện này có thể tạo ra hàng nghìn việc làm và thúc đẩy phát triển hạ tầng như đường sá, y tế và giáo dục. Vicuña có thể đưa Argentina vào vị trí quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với đồng và kim loại quý.

Nhu cầu đồng đang tăng mạnh do vai trò trọng yếu trong quá trình điện khí hóa. Theo báo cáo năm 2023 của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đồng là thành phần thiết yếu trong pin xe điện, tấm pin mặt trời và tuabin gió. Vì vậy, trữ lượng Vicuña xuất hiện đúng thời điểm và có thể đóng vai trò chiến lược trong thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch trên quy mô toàn cầu.

Tuy nhiên, sự phát triển công nghiệp nhanh tại các khu vực giàu tài nguyên thường đi kèm những biến động xã hội. Việc dòng vốn và lao động đổ vào có thể làm thay đổi đời sống cộng đồng địa phương, đòi hỏi đối thoại cẩn trọng để cân bằng lợi ích kinh tế với tập quán và sinh kế truyền thống.

Phát hiện Vicuña mang đến cơ hội hiếm có để xây dựng mô hình khai khoáng bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường – xã hội. Đây cũng có thể tạo cơ hội hợp tác lớn hơn giữa các quốc gia khai khoáng lớn trong khu vực như Chile và Peru, nhờ chia sẻ kinh nghiệm và phát triển hạ tầng chung phục vụ sản xuất kim loại cho quá trình chuyển dịch năng lượng.

Đối với Argentina, dự án không chỉ là nguồn lực kinh tế mà còn là bài kiểm tra về khả năng khai thác quy mô lớn một cách có trách nhiệm. Khi nhu cầu toàn cầu đối với đồng, vàng và bạc tiếp tục tăng, cách thức phát triển mỏ Vicuña sẽ định hình tương lai ngành khai khoáng và tác động trực tiếp đến đời sống cộng đồng địa phương.