Hoảng loạn vì cháy nhà, cô gái đá văng lính cứu hỏa từ tầng 2 rơi xuống đất

Một người phụ nữ bị mắc kẹt trên ban công căn hộ của mình trong một đám cháy ở Nhật Bản đã quá hoảng sợ đến mức cô không chỉ từ chối được giải cứu mà còn đá một lính cứu hỏa khỏi thang vào thời khắc quan trọng.

Người phụ nữ 26 tuổi sau đó đã tự mình rơi xuống, bất chấp nỗ lực giúp đỡ của lực lượng cứu hỏa.

Cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện vào khoảng 7 giờ sáng ngày 14 tháng 11 tại Phường Higashiyodogawa, Osaka. Người ta cáo buộc rằng người phụ nữ đã gây ra đám cháy khi đang nấu trứng.

Theo cảnh sát, đám cháy xảy ra tại một phòng đơn ở tầng hai của một tòa nhà chung cư bốn tầng bằng bê tông cốt thép. Ngọn lửa được cho là đã lan sang các vật dụng xung quanh, làm bùng cháy 12 mét vuông căn hộ, theo báo cáo của Yahoo News Japan. Tổng cộng 22 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường.

Trong đoạn video hiện đang lan truyền, người phụ nữ hoảng sợ có thể được nhìn thấy đang ngồi trên gờ ban công trong bộ đồ ngủ. Trong cơn hoảng loạn, cô từ chối làm theo hướng dẫn của lính cứu hỏa để tiến lại gần anh, trong khi những tiếng nổ nhỏ vẫn vang lên ở phía sau.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi người phụ nữ, dường như bị nỗi sợ hãi lấn át, bắt đầu la hét và giãy giụa.

Khi nhiều lính cứu hỏa lắp đặt một chiếc thang thứ hai để tiếp cận cô, người phụ nữ cố gắng leo xuống nhưng bị trượt chân và mắc kẹt giữa các bậc thang. Cô cố gắng xoay người lại, rồi đột ngột đá mạnh vào thang, khiến một lính cứu hỏa rơi xuống đất.

Người phụ nữ tiếp tục đá chiếc thang ra xa khi các lính cứu hỏa cố gắng định vị lại nó.

Sau đó, cô mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống khi một nhân viên cứu hộ cố gắng nắm lấy ống tay áo của cô.

Các nhân viên y tế sau đó được nhìn thấy vây quanh người phụ nữ. Cô được báo cáo chỉ bị thương nhẹ ở chân và cằm sau cú ngã.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự đồng cảm

Mặc dù có nhiều bình luận chỉ trích người phụ nữ, nhân chứng quay lại video (người làm việc ở tòa nhà đối diện) đã bày tỏ sự thông cảm. Người này gọi phản ứng của cô là "hoàn toàn tự nhiên", với tư cách là người chứng kiến vụ việc tận mắt.

"Bất cứ ai cũng có thể hoảng loạn trong một tình huống như vậy. Điều này thực sự nhắc nhở tôi rằng công việc cứu hộ khó khăn như thế nào. Tôi đăng video này với hy vọng nó sẽ nhắc nhở mọi người coi trọng vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy."

Các bình luận khác cho rằng có lẽ cô không thể nghe rõ do tiếng ồn, hoặc gặp khó khăn trong việc hiểu do rào cản ngôn ngữ.

"Có lẽ cô ấy là người nước ngoài? Cô ấy sống một mình trong căn hộ 1K với máy giặt đặt ở ban công?" một người đặt câu hỏi.

"Trong phần đầu của cuộc trò chuyện, tiếng Nhật của cô ấy nghe không được trôi chảy, vì vậy tôi nghĩ có lẽ họ không giao tiếp tốt," một người khác chỉ ra.

Một số hãng truyền thông cũng đồng tình với ý kiến này và cho rằng người phụ nữ là công dân Trung Quốc, theo Sin Chew Daily.

Cảnh sát Nhật Bản đã kêu gọi công chúng tránh suy đoán và chờ đợi kết quả điều tra đầy đủ của họ.

Nguồn: Mothership