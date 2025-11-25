Thông tin mới nhất về "mầm" bão số 15, Philippines dự báo vào Việt Nam

Theo bản tin sáng 25-11 của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), áp thấp nhiệt đới Verbena đang di chuyển ngang vùng Trung Visayas của nước này. Đây chính là áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ trở thành cơn bão số 15 tấn công Việt Nam.

Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới Verbena đã đạt 55 km/giờ (cấp 7 theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng), giật 90 km/giờ (cấp 10), mạnh hơn so với một ngày trước đó.

Áp thấp nhiệt đới Verbena dự kiến trở thành cơn bão số 15 vào chiều 25 hoặc sáng 26-11 - Ảnh: PAGASA

Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/giờ, áp thấp nhiệt đới này đã mang theo mưa lớn, gió mạnh và sóng lớn tại các địa phương mà nó quét qua.

Vùng biển Batanes, Cagayan và Ilocos xuất hiện những cơn sóng cao đến 5,5 m. PAGASA khuyến cáo mọi loại tàu thuyền với mọi trọng tải đang ở khu vực này phải ở lại cảng hoặc tìm nơi trú ẩn khẩn cấp.

"Cần nhấn mạnh rằng mưa lớn và gió mạnh vẫn có thể xảy ra ở các khu vực nằm ngoài điểm đổ bộ và vùng dự báo tin cậy" - PAGASA cảnh báo người dân.

Áp thấp nhiệt đới này được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Tây Tây Bắc qua vùng Visayas và phần phía Bắc tỉnh đảo Palawan trong ngày. Sau đó, nó sẽ chuyển hướng về phía Tây, đi qua phía Bắc quần đảo Kalayaan vào cuối ngày 25 hoặc đầu ngày 26-11.

"Mầm" bão số 15 này có thể thành "bão nhiệt đới" (tức bão cấp 8-9) trước khi đến Bắc Palawan hoặc sau khi rời bờ biển. Nó cũng có thể đạt sức gió tối đa - trở thành "bão nhiệt đới dữ dội", tức cấp 10-11, sau khi rời bờ biển phía Bắc quần đảo Kalayaan.

Bản đồ dự báo của PAGASA cho thấy một phần đặc khu Trường Sa của Việt Nam sẽ bắt đầu rơi vào vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 15 khoảng tối ngày 26, rạng sáng 27-11, mặc dù đường đi của tâm bão khá xa về phía Bắc so với khu vực này.

Trong hai ngày tiếp theo, bão tiếp tục đi qua biển Đông, hướng về phía Việt Nam. Vào lúc 5 giờ sáng 30-11 (4 giờ sáng cùng ngày theo giờ Việt Nam), PAGASA dự báo tâm bão đã ở trên đất liền miền Trung Việt Nam.