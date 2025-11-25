Bé 4 tháng tuổi ngộ độc sau khi uống sữa ByHeart của Mỹ: Ám ảnh con li bì, bác sĩ luồn ống truyền tĩnh mạch

31 trẻ ngộ độc Botulism

Tuần trước, Hanna Everett cùng chồng là Michael, ở Richmond, bang Kentucky (Mỹ), đệ đơn kiện hãng sữa ByHeart, yêu cầu bồi thường tổn thất sức khỏe và tinh thần. Piper (4 tháng tuổi), con gái họ, là một trong ít nhất 31 trẻ sơ sinh tại Mỹ phải nhập viện nghi do nhiễm độc Botulism từ sản phẩm sữa bột này.

Hanna Everett cho biết, cô ám ảnh với tiếng gào khóc của bé Piper khi các bác sĩ chật vật luồn ống truyền tĩnh mạch.

Theo NBC News, sự việc bắt đầu từ đầu tháng 11 khi bé Piper, dùng sữa ByHeart từ 2 tháng tuổi, xuất hiện triệu chứng táo bón, chảy dãi nhiều và sụp mí mắt trái. Sau khi đối chiếu lô sữa con vừa uống với thông báo thu hồi sản phẩm của ByHeart, Everett nhận ra sự trùng khớp.

Ngày 9/11, Piper nhập viện, bác sĩ chẩn đoánngộ độc Botulism. Do thuốc kháng độc tố Botulism khan hiếm, bệnh viện phải vận chuyển thuốc bằng máy bay đến cấp cứu trẻ. Sau khi được truyền thuốc, bệnh nhi đã hồi phục và được xuất viện một tuần trước.

Bé Piper khi được điều trị trong bệnh viện - Ảnh: Hanna Everett

Không riêng gia đình Everett, hàng loạt phụ huynh trên khắp nước Mỹ đang đối mặt tình cảnh tương tự. Tại Washington, con của một bà mẹ tên Wescott nhập viện cấp cứu vì li bì, táo bón kéo dài.

Ở California, bé trai con Anthony Barbera yếu đến mức không còn sức khóc hay bú mẹ. Tại Arizona, con gái nhà Stephen Dexter phải cấp cứu bằng trực thăng do không thể ăn uống. Những gia đình này cũng đã khởi kiện ByHeart.

Trong tuyên bố ngày 19/11, ByHeart thừa nhận xét nghiệm phòng thí nghiệm phát hiện bào tử Clostridium botulinum trong mẫu sữa.

Botulism là tình trạng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm do độc tố vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra. Chất này tấn công trực tiếp hệ thần kinh, ngăn chặn dẫn truyền điều khiển cơ bắp, khiến trẻ liệt cơ, khó thở và có thể tử vong nếu thiếu can thiệp y tế kịp thời.

Trước đó, phản ứng của hãng bị đánh giá là chậm chạp và mang tính phòng thủ. Khi FDA lần đầu cảnh báo mối liên hệ giữa sản phẩm và đợt bùng phát bệnh, công ty chỉ thu hồi hạn chế hai lô hàng, lập luận rằng mẫu dương tính lấy từ lon đã mở nắp nên "có thể nhiễm khuẩn từ bên ngoài".

Giáo sư Darin Detwiler, chuyên gia về chính sách thực phẩm tại Đại học Northeastern, nhận định ByHeart đã thất bại trong việc quản lý rủi ro. Theo ông, lẽ ra công ty phải tự phát hiện vấn đề và công khai minh bạch ngay lập tức thay vì đợi cơ quan chức năng vào cuộc.

Bộ Y tế Việt Nam chỉ đạo khẩn

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 20/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula

Cụ thể, đề nghị các đơn vị nêu trên tiến hành rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc. (Hoa Kỳ) sản xuất.

Làm việc với công ty công bố sản phẩm (nếu có), yêu cầu: Thông báo cho các đơn vị phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm; Tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất; Báo cáo số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này. Tuyên truyền thông tin tới người tiêu dùng, khuyến cáo không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên.

Hiện trên một số sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam như Lazada,… đang kinh doanh sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula. Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số yêu cầu các sàn thương mại điện tử và ứng dụng thương mại điện tử gỡ bỏ thông tin sản phẩm, nhằm đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và hỗ trợ xử lý các kiến nghị, khiếu nại của khách hàng (nếu có).