Phát hiện xác tàu cổ bí ẩn gây chấn động

Mới đây, các thợ lặn và nhà khảo cổ học Canada đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một xác tàu đắm được cho là khoảng 200 năm tuổi vẫn gần như nguyên vẹn, đặc biệt là hai cột buồm còn đứng vững sau nhiều thế kỷ nằm dưới đáy hồ Ontario, một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ.

Theo The Sun , nhóm nghiên cứu tình cờ tìm thấy con tàu khi lặn xuống độ sâu hơn 100 mét. Dựa trên hệ thống dây thừng cổ và cấu trúc thân tàu, các chuyên gia xác định con tàu có niên đại từ đầu thế kỷ 19.

Các thợ lặn Canada phát hiện xác tàu đắm được bảo quản rất tốt ở hồ Ontario. (Ảnh: Jeff Lindsay)

Nhà khảo cổ học James Conolly cho biết, những đặc điểm như việc con tàu không có ván giữa và bánh lái ở boong sau ngay lập tức cho thấy nó thuộc nửa đầu những năm 1800. Ông nhấn mạnh phát hiện này mang lại cái nhìn hiếm có về lịch sử đóng tàu trong vùng Ngũ Đại Hồ.

Heison Chak, thợ lặn chính của nhóm chia sẻ rằng toàn đội đã phải mất vài phút để hoàn hồn sau khi chứng kiến tình trạng nguyên vẹn đáng kinh ngạc của con tàu. Điều gây chú ý nhất là cả hai cột buồm vẫn còn đứng vững, một điều hiếm gặp trong khảo cổ học dưới nước.

Ông nói với New York Post : "Cả hai cột buồm đều không bị gãy. Chúng tôi nhìn thấy cả hai, và điều này cực kỳ hiếm. Trong phần lớn các cuộc lặn khác, cột buồm thường bị rơi ra do thuyền qua lại, bị neo làm hỏng hoặc do thợ lặn chạm vào".

Phần lớn xác tàu vẫn còn nguyên vẹn bao gồm cả đồ gỗ. (Ảnh: Jeff Lindsay)

Với hơn 20 năm kinh nghiệm lặn, Heison cho biết đây cũng là lần đầu tiên ông nhìn thấy cột buồm cao nhất của một con tàu đắm vẫn tồn tại. Bộ phận này nằm phía trên cột buồm chính và giữ dây buồm cũng như cánh buồm trên cùng.

Thông tin thêm từ trường đại học của nhóm khảo cổ cho biết họ từng phát hiện một "vật thể không xác định" tại khu vực này vào năm 2017 trong quá trình khảo sát tuyến cáp quang dưới đáy hồ, nhưng chưa thể xác định đó là xác tàu đắm.

Ban đầu, nhóm nghiên cứu dự định tìm kiếm xác tàu Rapid City, đóng năm 1884 và mất tích năm 1917, nhưng thay vào đó họ lại phát hiện một di sản gần 200 năm tuổi được bảo tồn bất ngờ tốt, mở ra cơ hội nghiên cứu sâu hơn về lịch sử hàng hải của khu vực này.