Phát minh tàu chạy ‘mãi mãi’ không cần tiếp nhiên liệu biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực, có thể thay đổi tương lai ngành hàng hải

Một nhà phát minh người Phần Lan đã tự chế tạo một du thuyền thám hiểm chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần nhiên liệu. Một mình ông đã hoàn thành toàn bộ dự án trong 200 ngày.

Thành quả là Helios 11 ra đời. Chiếc thuyền dài gần 11 mét được chế tạo thủ công, vận hành hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo và có thể di chuyển vô thời hạn chỉ với ánh sáng mặt trời.

Helios 11 là du thuyền thám hiểm siêu nhẹ đầu tiên thuộc loại này. Chiếc thuyền được thiết kế cho những chuyến du hành bất tận mà không phụ thuộc nhiên liệu truyền thống.

Người chế tạo sử dụng các tấm pin mặt trời thương mại, gỗ ván ép và vật liệu siêu nhẹ để hoàn thiện con tàu. Dù bắt đầu từ điều kiện khiêm tốn, thiết kế này đánh dấu bước tiến táo bạo trong công nghệ hàng hải bền vững.

Con thuyền sử dụng một động cơ điện nhỏ. Helios 11 có thể di chuyển ổn định ở tốc độ 7 hải lý/giờ, và đạt đến 8,5 hải lý/giờ trong điều kiện nắng tối ưu. Ngay cả trong những ngày thu âm u của Phần Lan, con tàu vẫn duy trì chuyển động ổn định, tiêu thụ ít năng lượng hơn một máy xay sinh tố thông thường.

Hệ thống điện mặt trời giúp con tàu hoàn toàn tự vận hành. Một bộ mái chèo nhỏ dự phòng hỗ trợ thuyền di chuyển trong thời tiết nhiều mây.

Bên trong, Helios 11 có thiết kế tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Con tàu có bảng điều khiển bằng gỗ ván ép, khoang sinh hoạt nhỏ gọn và các chi tiết siêu nhẹ. Dù đơn giản, không gian vẫn tiện dụng và thoải mái.

Thiết kế cho thấy việc sống tự cung tự cấp năng lượng trên biển không đòi hỏi sự xa hoa, mà cần kỹ thuật thông minh và tận dụng năng lượng tái tạo.

Người chế tạo cho biết dự án ban đầu là một thử nghiệm về tính tự động và bền vững, nhưng nhanh chóng mở rộng thành mục tiêu lớn hơn. Sau khi thử nghiệm thành công Helios 11, ông đang phát triển mẫu kế tiếp Helios 15, dài 15 mét, nhanh hơn, nhẹ hơn và sử dụng tấm pin mặt trời tùy chỉnh. Thiết kế mới hướng tới sự độc lập hoàn toàn trên biển, từ internet vệ tinh Starlink đến phòng xông hơi chạy hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời.

Triết lý của ông rất đơn giản: “Bạn không cần hàng triệu USD để sống tự do. Bạn chỉ cần ánh mặt trời và quyết tâm”.

Helios 11 không chỉ là một chiếc du thuyền. Đây là minh chứng cho một kiểu khám phá mới, nơi hành trình không còn phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch hay điểm tiếp nhiên liệu.

Bằng cách kết hợp sự tối giản và đổi mới, một kỹ sư Phần Lan đã cho thấy giấc mơ lênh đênh mãi trên biển không còn thuộc về khoa học viễn tưởng, mà có thể thuộc về bất cứ ai có khát vọng.

Theo Wonderful Engineering