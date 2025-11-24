Cảnh báo đầu tiên về bão số 15 (Koto) sắp đổ bộ Biển Đông, sức mạnh dự kiến thế nào?

Theo tin tức mới nhất từ cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA), áp thấp nhiệt đới (LPA) đã được theo dõi ngoài khơi phía Đông Philippines đã chính thức mạnh lên thành Áp thấp Nhiệt đới và được đặt tên địa phương là Verbena. Hệ thống này đang di chuyển nhanh và được dự báo sẽ sớm mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 15 của Việt Nam, tên quốc tế là Koto khi tiến vào Biển Đông.

Vị trí và cường độ hiện tại

Hồi 7 giờ sáng ngày 24 tháng 11 năm 2025, tâm áp thấp nhiệt đới Verbena được xác định ở vị trí khoảng 9,5 độ vĩ Bắc và 128 độ kinh Đông, cách phía đông thành phố Surigao, Surigao del Norte khoảng 290 km.

Hiện tại, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 45 km/h, giật 55 km/h. Hệ thống đang di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h. Mặc dù cường độ hiện tại chưa mạnh, PAGASA và các trung tâm dự báo quốc tế đều cảnh báo hệ thống sẽ tăng cấp nhanh chóng.

Ảnh: PAGASA

Dự báo đường đi và nguy cơ đổ bộ vào Philippines

Áp thấp nhiệt đới Verbena được dự báo sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tiến sát khu vực Đông Bắc Mindanao. Từ hôm nay, ngày 24 tháng 11, đến ngày 26 tháng 11 năm 2025, tâm áp thấp nhiệt đới (và tiềm năng là bão) dự kiến sẽ đi qua khu vực Visayas và phía bắc Palawan của Philippines.

Toàn bộ khu vực Luzon, Visayas và Mindanao được dự báo sẽ hứng chịu những ảnh hưởng trực tiếp từ hệ thống, bao gồm mưa lớn, gió giật mạnh và hiện tượng nước dâng do bão. Các điều kiện thời tiết nguy hiểm được cảnh báo, bao gồm mưa nhiệt đới xối xả, gió có thể đạt mức Bão Nhiệt đới mạnh từ 85 đến 110 km/h, lũ lụt nghiêm trọng ở ven biển và nội địa, cùng với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, mực nước dâng do bão có thể lên tới 0,5 mét dọc theo bờ biển.

Ảnh vệ tinh ghi nhận ngày 24/11

Nguy cơ hình thành bão số 15 trên Biển Đông

Sau khi vượt qua quần đảo Philippines, dự báo áp thấp nhiệt đới Verbena sẽ chính thức đi vào Biển Đông vào khoảng ngày 26 tháng 11 năm 2025 và được định danh là Bão số 15 (tên quốc tế dự kiến: Koto).

Các dự báo cho thấy hệ thống sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng khi ở trên Biển Đông. Khoảng 5 giờ sáng ngày 27 tháng 11, bão số 15 được dự báo sẽ đạt cường độ cực đại, trở thành một cơn Bão Nhiệt đới mạnh dữ dội ở khu vực giữa Biển Đông.

Đường đi của cơn bão số 15 sau đó có xu hướng hướng về phía Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta. Mặc dù đây là dự báo xa, các cơ quan khí tượng đang theo dõi chặt chẽ để đưa ra cảnh báo kịp thời cho khu vực ven biển Việt Nam.