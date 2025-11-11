Đài Loan (Trung Quốc) sơ tán hơn 3.000 người trước khi bão Fung-wong đổ bộ

Lan Chi, Theo vtv.vn 17:20 11/11/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Ngày 11/11, Đài Loan (Trung Quốc) đã phát cảnh báo trên đất liền và tiến hành sơ tán hơn 3.000 người trước khi bão Fung-wong đổ bộ.

Người dân sử dụng ô để che mưa và gió ở Keelung, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 10/11 khi cơn bão Fung-wong đang tiến gần (Ảnh: AFP)

Người dân sử dụng ô để che mưa và gió ở Keelung, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 10/11 khi cơn bão Fung-wong đang tiến gần (Ảnh: AFP)

Dù cơn bão Fung-wong đang suy yếu nhưng dự báo sẽ mang theo lượng mưa lớn tại bờ Đông nhiều núi của Đài Loan (Trung Quốc).

Bão Fung-wong dự kiến sẽ đổ vào bờ Tây Nam Đài Loan (Trung Quốc), gần cảng lớn Cao Hùng vào ngày 12/11, sau khi hoành hành tại Philippines khiến ít nhất 10 người thiệt mạng. Sau đó, bão có thể quét qua phía Nam Đài Loan (Trung Quốc) và tiến ra Thái Bình Dương, dọc theo các huyện dân cư thưa thớt như Đài Đông và Hoa Liên.

Đài Loan (Trung Quốc) cảnh báo người dân không nên đi đến các vùng núi, bờ biển hoặc khu vực nguy hiểm khác. Chính quyền đã sơ tán dân cư tại thị trấn Guangfu, nơi xảy ra trận lũ chết người trước đó. Tổng cộng 3.337 người tại 4 huyện và thành phố đã được đưa đến nơi an toàn. Các trường học và cơ quan tại Hoa Liên và huyện lân cận Nghi Lan đều đóng cửa trong ngày 11/11.

Trước đó, siêu bão Fung-wong đã rời khu vực Tây Bắc Philippines tiến vào Biển Đông, sau khi gây ra lũ lụt, sạt lở đất, làm mất điện trên nhiều tỉnh, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 1,4 triệu người phải di tản.

Bộ ảnh hiếm chụp thời nhà Thanh hơn 100 năm trước: Ngỡ ngàng trước nhan sắc giai nhân đứng cạnh Từ Hi Thái hậu
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày