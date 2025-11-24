Cứu cô bé 5 tuổi khỏi bị đuối nước, người đàn ông phát hiện ra bi kịch đau lòng phía sau

Không phải đứa trẻ nào trên đời cũng may mắn được sinh ra trong những gia đình đủ đầy cả về tình cảm lẫn vật chất. Ở một nơi nào đó, chúng ta vẫn bắt gặp những mảnh đời bất hạnh để lại những tiếng thở dài, giống như câu chuyện của những bé gái dưới đây.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào đầu tháng 11 năm 2025 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Theo đó, chủ một cửa hàng xe máy ở khu vực Bang Mod, Bangkok đã đến thăm một ngôi chùa tại địa phương vào Ngày lễ Loy Krathong, 5 tháng 11, nơi anh bắt gặp một bé gái 5 tuổi và chị gái của em đang nhặt tiền xu từ những chiếc krathong (đèn hoa đăng) trôi nổi dọc bờ kênh. Người đàn ông cảnh báo cô bé dừng lại, nói rằng em có thể sẽ bị rơi xuống kênh và đuối nước.

Người đàn ông đã đi theo 2 bé gái về nhà và phát hiện ra điều kiện sống tồi tàn của các em.

Tuy nhiên, cô bé vẫn tiếp tục tìm kiếm tiền xu. Một lát sau, cô bé bị trượt chân và rơi xuống nước. May mắn thay, người đàn ông và bạn bè đã kịp thời kéo cô bé lên. Ngay sau đó, một người phụ nữ Thái Lan, ban đầu được cho là mẹ của bé gái, đã đến hiện trường. Thay vì an ủi đứa trẻ đang sợ hãi, cô ta lại mắng mỏ và ra lệnh cho cô bé trở về nhà.

Cảnh sát đã đến nhà làm việc với những người giám hộ của 2 bé gái.

Chị gái của bé gái, người đang nhặt tiền xu gần đó, đã đến xem em gái mình thế nào. Người phụ nữ sau đó được cho là đã tát vào mặt cô chị vì tội không chăm sóc em gái. Những người chứng kiến tại ngôi đền đã can thiệp và yêu cầu người phụ nữ ngừng hành hạ trẻ em. Mặc dù đã dừng hành vi bạo hành, nhưng cô ta vẫn tiếp tục chửi bới các bé gái.

Vì Lo lắng, chủ cửa hàng xe máy và bạn bè đã đi cùng các bé gái về nhà và phát hiện ra các em đang sống trong điều kiện rất tồi tàn. Người phụ nữ đã bạo hành các bé và chồng cô ta không phải là cha mẹ ruột của các bé.

Cha mẹ ruột của các bé được cho là đã bị bắt giam, và người đàn ông này tự nhận mình là chú ruột của các bé gái. Chủ cửa hàng xe máy sau đó đã chia sẻ câu chuyện lên trang Facebook của mình, tiết lộ rằng các bé gái bị ép đi bán nước cam để trang trải chi phí sinh hoạt. Nếu các bé trở về nhà mà không bán được chai nào thì sẽ bị đánh đập theo số chai còn lại.

Người dân địa phương đã bình luận dưới bài đăng của anh, xác nhận rằng họ thường xuyên chứng kiến cặp đôi này bạo hành trẻ em nơi công cộng. Chủ cửa hàng xe máy đã báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương và cảnh sát với hy vọng giúp đỡ các bé gái. Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Bang Mod đã triệu tập cặp đôi này để thẩm vấn và cảnh cáo họ chấm dứt hành vi bạo hành. Sau khi Jmoi V+ đưa tin, hai bé gái đã được chuyển đến sống với bà ngoại. Các cơ quan chức năng sẽ sớm đến thăm và hỗ trợ các em.