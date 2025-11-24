Singapore đột kích công ty liên quan trùm lừa đảo Trần Chí

Cảnh sát Singapore đã đột kích trụ sở SRS Auto Holdings, bắt giữ chủ sở hữu Tan Yew Kiat. Cuộc khám xét là một phần trong chiến dịch truy quét mạng lưới liên quan đến Trần Chí, Chủ tịch Prince Group Holding đang bị Mỹ truy nã.

Lực lượng Cảnh sát Singapore xác nhận: “ Cảnh sát đang điều tra Trần Chí và các công ty liên quan. Hiện một người đã bị bắt vì bị nghi ngờ liên quan đến tội rửa tiền".

Ông Trần Chí, Chủ tịch Prince Group. Ảnh: Prince Group Holding

SRS Auto Holdings, doanh nghiệp tư nhân chuyên cho thuê ôtô và cấp tín dụng mua xe máy, đã nhận một hạn mức vay linh hoạt không bắt buộc từ Skyline Investment Management - văn phòng quản lý tài sản gia đình của Trần Chí ở Singapore, theo một thỏa thuận vào tháng 5/2017.

Các hồ sơ của công ty cho thấy, thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực. Vào thời điểm thỏa thuận được ký kết, SRS Auto Holdings có tên là TS-Wheelers Holdings.

SRS có tài khoản tại United Overseas Bank (UOB) và chi nhánh Singapore của Maybank, nhưng cả hai ngân hàng từ chối bình luận vì lý do “bảo mật khách hàng”. Chủ sở hữu SRS, Tan Yew Kiat, cũng được liệt kê là giám đốc TGC Cambodia, một công ty tài chính ở Campuchia cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Tháng trước, Mỹ truy tố trùm lừa đảo Trần Chí với cáo buộc cầm đầu một tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia và mạng lưới tội phạm quy mô lớn.

Mỹ và Anh cũng trừng phạt doanh nhân 37 tuổi này cùng các cộng sự và công ty liên quan, đồng thời cáo buộc họ điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, đánh cắp tiền của các nạn nhân trên toàn thế giới và rửa tiền hàng tỷ USD.

Tại Singapore, cảnh sát đã thu giữ hơn 15 triệu USD tài sản liên quan đến Trần Chí và Prince Holding Group, gồm bất động sản, xe sang và tài khoản ngân hàng. Trong khi đó, Prince Group Holding vẫn phủ nhận mọi cáo buộc.

Văn phòng quản lý tài sản gia đình của Trần Chí tại Singapore cùng nhiều công ty khác liên quan tới trùm lừa đảo này cũng đang tìm cách tiếp cận các khoản tiền bị chính quyền Singapore đóng băng trong các tài khoản tại Maybank và Revolut với lập luận rằng việc bị đóng băng tài khoản gây "khó khăn đáng kể" cho nhân viên và gia đình của họ.

Cuộc đột kích của giới chức Singapore diễn ra trong bối cảnh cuộc điều tra vào mạng lưới những người có liên quan đến Tập đoàn Prince và trùm lừa đảo Trần Chí đang được mở rộng.