Sự thật xấu xí về 'ông lão lãng mạn đợi tình yêu dưới cầu' làm dân mạng vỡ mộng

Dư luận Trung Quốc bức xúc khi biết sự thật phía sau hình tượng người đàn ông lãng mạn mà ông Xu (sống tại Thương Hải) tạo dựng bấy lâu. Thực ra, con người từng khiến cộng đồng mạng xúc động và nể phục này là kẻ vô trách nhiệm, chây ì trả nợ 190 nghìn nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng) tiền thuê nhà và sống trong căn hộ đầy rác.

Ông Xu từng được gọi bằng cái tên trìu mến “Chú cầu Nam Phố”. Ông nổi tiếng trên mạng vào năm 2024 khi thường xuyên xuất hiện dưới gầm cầu Nam Phố, một địa điểm nổi tiếng của thành phố, trong trang phục chỉnh tề, tay cầm túi nhựa đựng nước và đồ ăn nhẹ.

Người qua đường kể lại rằng người đàn ông gần 70 tuổi và vẫn độc thân, luôn đứng lặng lẽ ở đó mỗi buổi tối. Khi được hỏi lý do, ông đáp: “ Tôi đang chờ đợi tình yêu ” . Câu nói giản dị ấy khiến nhiều người cảm động, và ông trở thành hiện tượng mạng, biểu tượng của sự lãng mạn.

Ông Xu thường đứng dưới gầm cầu, nói mình đang "tìm kiếm tình yêu". (Ảnh: Baidu)

Tuy nhiên, hình ảnh ấy đã không còn xuất hiện trong nhiều tháng gần đây. Đài Truyền hình Thượng Hải giữa tháng 11 đưa tin, lý do là ông Xu bị giam giữ 15 ngày hồi tháng 5 vì không chịu thực hiện lệnh của tòa án về việc thanh toán số tiền thuê nhà còn nợ.

Hồ sơ cho thấy, năm 2011, Xu thuê một căn hộ rộng 50m² tại quận Hoàng Phố. Tiền thuê nhà ban đầu là 3.900 nhân dân tệ (14 triệu đồng) mỗi tháng, và được điều chỉnh lên 7.500 nhân dân tệ (27 triệu đồng) vào năm 2023. Nhưng từ tháng 8/2023, ông ngừng trả tiền thuê, viện cớ có vấn đề về tiền bạc, đồng thời cũng bỏ mặc hóa đơn điện nước không thanh toán.

Chủ nhà, bà Chu, yêu cầu Xu chuyển đi vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, ông phớt lờ, tiếp tục chiếm dụng căn hộ và không trả tiền thuê, buộc bà Chu phải đưa vụ việc ra Tòa án Nhân dân quận Hoàng Phố.

Tại buổi hòa giải, Xu đồng ý sẽ rời đi vào cuối tháng 7/2024 và cam kết nộp 15.000 nhân dân tệ (55 triệu đồng) mỗi tháng nếu không chuyển đi đúng hạn. Nhưng ông lại tiếp tục không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào, thậm chí lờ luôn lệnh triệu tập của tòa án.

Khi nhân viên tòa án đến kiểm tra căn hộ, họ phát hiện bên trong chất đầy rác tích trữ lâu ngày. “Chuột và gián ở khắp nơi. Mỗi ngày chúng tôi đều nhìn thấy gián to nhỏ bò ra từ căn hộ đó. Sự bẩn thỉu ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi”, một người hàng xóm bức xúc.

Bên trong căn hộ của Xu chất đầy rác và loạt đồ vật tích trữ. (Ảnh: Baidu)

Một trong những người hàng xóm của Xu phàn nàn về chuột và gián trong và xung quanh căn hộ của ông. (Ảnh: Baidu)

Kết quả điều tra cho biết Xu đang thuê thêm một căn hộ khác ở quận Mẫn Hàng với giá 1.900 nhân dân tệ (7 triệu đồng) mỗi tháng và vẫn nhận lương hưu hơn 4.000 nhân dân tệ (14,8 triệu đồng). Điều này cho thấy ông cố tình không thực hiện nghĩa vụ.

Sau quá trình xem xét, tòa án quyết định giam giữ Xu 15 ngày và buộc ông phải thanh toán tổng cộng 190.000 nhân dân tệ (704 triệu đồng) cho bà Chu, bao gồm tiền thuê nhà nợ, hóa đơn điện nước và phí tái định cư. Theo tòa án, phải mất tới 5 giờ và 5 xe tải để dọn sạch lượng rác tích trữ bên trong căn hộ.

Xu bị các quan chức thẩm vấn. (Ảnh: Baidu)

Sự thật được công bố đã nhanh chóng khiến dư luận phẫn nộ. Trên các diễn đàn, nhiều người chỉ trích người đàn ông từng được tung hô.:“ Ông ấy nói về tình yêu, nhưng thực chất lại rất ích kỷ. Không nên dành sự cảm thông cho ông ấy”, một cư dân mạng viết. “Người đàn ông đó không xứng đáng được yêu”, người khác gay gắt.

Từ hình tượng lãng mạn cho đến sự thật phũ phàng, câu chuyện về “Chú cầu Nam Phố” trở thành bài học về mặt trái của sự nổi tiếng trên mạng, nơi mọi điều đẹp đẽ đều có thể tan biến khi sự thật bị phơi bày.