Người đàn ông cố tình lao ô tô xuống sông, nhân viên cứu hộ sửng sốt khi nhìn vào bên trong xe

Mới đây, một vụ việc đau lòng ở Thái Lan đã khiến các nhân viên cứu hộ sửng sốt, dư luận thì bàng hoàng. Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày thứ Ba, 18/11 vừa qua tại cây cầu Sarasin ở Thalang, Phuket.

Các sĩ quan từ Đồn Cảnh sát Tha Chatchai, cùng với lực lượng cứu hộ từ Quỹ Kusol Dham, đã được gọi đến cầu Sarasin ở Thalang, Phuket, sau khi nhận được báo cáo về một vụ nghi vấn tự tử từ một ngư dân tên Nattawut Wongnui. Nattawut khai với cảnh sát rằng anh nhìn thấy một chiếc ô tô hiệu Toyota Vigo màu đen lao khỏi cầu xuống nước vào khoảng 3 giờ sáng.

Địa điểm cây cầu nơi chiếc ô tô lao xuống nước vào lúc 3 giờ sáng.

Anh Nattawut cho biết tài xế đã đi bộ quanh khu vực trước đó, khiến anh tin rằng người đàn ông này hẳn đã có ý định tự tử. Các thợ lặn sau đó đã định vị được chiếc xe bán tải nằm sâu khoảng 20 mét dưới nước. Do dòng nước chảy xiết, toàn bộ chiếc xe không thể được nâng lên ngay lập tức, vì vậy các lực lượng chức năng đã tập trung đưa thi thể tài xế ra ngoài trước.

Các trụ bê tông trên cầu đã bị dịch chuyển để dễ bề lao xe xuống nước.

Tài xế sau đó được xác định danh tính là Treephat Rattanapong, 49 tuổi. Nạn nhân được tìm thấy ngồi ở ghế lái với dây an toàn đã thắt chặt. Anh ta cũng đang ôm một bức tượng gỗ Quan Âm, vị Bồ Tát được tôn kính của lòng từ bi và lòng thương xót trong Phật giáo Đông Á.

Tuy nhiên, trên chiếc ô tô không chỉ có anh Treephat. Một thi thể thứ hai được tìm thấy ở ghế sau. Cảnh sát tin rằng người phụ nữ này có thể là bạn gái của Treephat, mặc dù danh tính của cô vẫn chưa được công bố. Cảnh sát nghi ngờ vụ án có thể liên quan đến một vụ tự tử chung. Các rào chắn bê tông đặt ở cuối cầu đã được di chuyển, và cảnh sát tin rằng cặp đôi này có thể đã di chuyển chúng để cho xe đi qua.

Người thân của nạn nhân đã được liên lạc vào cuối buổi chiều. Gia đình cho biết cặp đôi đã rời khỏi nhà của họ ở Surat Thani vào khoảng nửa đêm. Người phụ nữ được cho là đã gửi tin nhắn tạm biệt cho gia đình qua Facebook Messenger trước khi mất liên lạc. Cả hai gia đình đều cho biết họ không biết bất kỳ động cơ nào đằng sau vụ việc đau lòng này. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định lý do đằng sau quyết định bi thảm cuối cùng của cặp đôi.