Đâm trúng xe tải, ô tô con lộn nhiều vòng trên cầu vượt

Một chiếc ô tô con chạy quá tốc độ đã đâm vào một xe tải nhỏ trên cầu vượt ở đường cao tốc Gorakhpur-Varanasi, Ấn Độ, vào khoảng 6h15 ngày 22/11.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin. Cảnh sát đã thu giữ cả hai phương tiện và xác nhận không có thương tích nào được báo cáo trong vụ việc, theo báo cáo của NDTV.

Đâm trúng xe tải, ô tô con lộn nhiều vòng trên cầu vượt

Vụ việc gây sốc đã được camera giám sát ghi lại và đoạn clip cho thấy chính xác thời điểm va chạm xảy ra. Vài giây trước khi xảy ra tai nạn, chiếc ô tô con được nhìn thấy mất lái và đâm vào một chiếc Tata Magic đang chạy phía trước.

Cú va chạm được camera giám sát ghi lại.

Cú va chạm mạnh đến mức chiếc Bolero bị nhấc bổng khỏi mặt đất, lộn nhào, lăn tròn trước khi dừng lại. Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong vài giây. Ngay khi xe dừng lại, tài xế đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ va chạm khiến hàng hóa trên xe Tata Magic tràn ra đường, gây gián đoạn giao thông tạm thời.

Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

Trước đó, HT đưa tin, bốn người đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương nặng sau khi một chiếc ô tô va chạm với nhiều xe máy trên cầu vượt Ambernath, nối liền phía đông và phía tây thành phố. Trong số những người thiệt mạng có tài xế ô tô và ba người đàn ông đi xe máy. Một trong những người đi xe máy đã bị văng khỏi cầu vượt do lực va chạm.