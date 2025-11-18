Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng tại Hàn Quốc, xe tải 5 tấn bị thiêu rụi trong vài phút

(Ảnh: Xinhua)

Vụ việc xảy ra lúc 12h34 ngày 17/11 (giờ địa phương) tại đường hầm Goryeong số 2, cách thủ đô Seoul khoảng 285 km về phía Đông Nam. Ba xe tải chở hàng đã va chạm liên hoàn, trong đó có 2 xe đâm vào đuôi nhau, dẫn đến cháy lớn.

(Ảnh: Xinhua)

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe tải 5 tấn bốc cháy hoàn toàn sau cú va chạm, khiến tài xế thiệt mạng tại chỗ. Một hành khách cũng tử vong trong vụ tai nạn, và một tài xế khác bị thương, được đưa tới bệnh viện điều trị.

(Ảnh: Xinhua)

Lực lượng quản lý đường cao tốc đã tạm thời phong tỏa lối vào đường hầm để phục vụ công tác cứu hộ và xử lý hiện trường. Đội cứu hỏa đã khống chế hoàn toàn đám cháy vào lúc 13h47.

(Ảnh: Yonhap)

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhận định bước đầu cho thấy ngọn lửa có thể bắt nguồn từ chuỗi va chạm liên tiếp giữa các xe tải.