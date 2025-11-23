Người đàn ông bất ngờ tử vong khi làm phẫu thuật răng

Một vụ việc đã làm rúng động thành phố San Isidro, Argentina, sau khi Miguel Berlini, một người đàn ông 64 tuổi, qua đời sau ca phẫu thuật cấy ghép răng. Vụ việc xảy ra vào ngày 19/11 đã khiến chính quyền phải vào cuộc điều tra và khiến gia đình nạn nhân vô cùng bàng hoàng.

Miguel Berlini đã đến một phòng khám phẫu thuật hàm mặt để thực hiện thủ thuật cấy ghép răng. Vài ngày trước ca phẫu thuật, ông đã trải qua các xét nghiệm tiền phẫu cần thiết và theo chị gái Alejandra, không phát hiện bất kỳ tình trạng nào đáng lo ngại. Tuy nhiên, một thủ thuật tưởng chừng như bình thường đã kết thúc trong bi kịch.

Người đàn ông 64 tuổi tử vong sau ca phẫu thuật.

Sau khi Miguel vào phòng phẫu thuật, gia đình ông bắt đầu lo lắng vì không có tin tức gì về tình trạng của ông. Việc chờ đợi kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, khiến những người thân của Miguel vô cùng đau khổ. Chính lúc đó, bác sĩ phẫu thuật Marcelo Fernando Robles cùng với luật sư của chủ phòng khám xuất hiện và thông báo rằng Miguel đã bị ngừng tim, ngừng thở trong quá trình phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật giải thích với gia đình rằng họ đã cố gắng hồi sức cho Miguel trong 40 phút nhưng cuối cùng ông ấy đã tử vong. Ban đầu, phòng khám đã gọi cảnh sát về tình trạng khẩn cấp nhưng họ đã hủy cuộc gọi sau khi cái chết của Miguel được xác nhận.

Giữa lúc gia đình đang đau khổ, một nhân viên của Phòng khám Robles đã đến và nói: "Việc khám nghiệm tử thi không phải là điều tốt nhất cho họ. Đừng yêu cầu, vì thi thể sẽ không thể nhận dạng được trong lễ tang". Những lời này khiến Juan và gia đình anh ngạc nhiên, họ vẫn còn bàng hoàng sau cái chết đột ngột của Miguel, không thể tin được sự thờ ơ và nỗ lực che giấu sự thật của phòng khám.

Trước sự lo lắng của gia đình, một trong những cảnh sát có mặt đã can thiệp để xoa dịu tình hình và đảm bảo với họ rằng, bất kể khuyến nghị của nhân viên, việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, phù hợp trong những trường hợp này.

Viện Kiểm sát nhanh chóng chỉ đạo Đội Hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó, thi thể Miguel được yêu cầu chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công tố viên Laura Belloqui, thuộc Văn phòng Công tố Hình sự và Cải huấn Quốc gia số 59, đã ra lệnh điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết. Phòng khám nơi xảy ra vụ việc đã được niêm phong, và 2 bác sĩ phẫu thuật liên quan đã bị bắt giữ vì tội ngộ sát.