Di Hòa Viên có 2 tòa lầu từng diễn ra chuyện đáng sợ gì mà Càn Long và Từ Hi không dám bước chân vào?

Di Hòa Viên (nghĩa là "vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa"), còn được biết đến với tên gọi cũ là Thanh Y Viên , là một kiệt tác nghệ thuật cảnh quan và kiến trúc cung đình lộng lẫy của hoàng gia Trung Quốc. Tọa lạc cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc, khu vườn là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cung đình uy nghiêm thời nhà Thanh với thiên nhiên lãng mạn, thanh thoát. Di Hòa Viên nằm trong số những khu vườn hoàng gia đầu tiên và nổi tiếng nhất của Trung Hoa, và đến nay vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Khu vực này ban đầu từng là nơi tọa lạc của Kim Sơn cung thời nhà Tấn và chùa Viên Tĩnh thời nhà Minh. Đến năm 1750, Hoàng đế Càn Long đã cho xây dựng Thanh Y Viên để kỷ niệm ngày sinh nhật của mẫu hậu. Tuy nhiên, khu vườn đã bị lực lượng liên minh Anh - Pháp gây tổn hại nghiêm trọng trong Chiến tranh Nha Phiến năm 1860 . Gần ba thập kỷ sau, vào khoảng năm 1888, Từ Hi Thái hậu đã gây ra tranh cãi khi sử dụng quỹ dành cho việc hiện đại hóa hải quân để phục hồi và cải tạo khu vườn suốt mười năm, và đổi tên thành Di Hòa Viên. Sau một lần nữa bị phá hoại trong loạn Quyền Phỉ năm 1900, Từ Hi Thái hậu vẫn tiến hành đại tu sửa chữa cho hoa viên vào năm 1903.

Phật Hương Các: Lời nguyền bí ẩn dưới nền móng

Mặc dù cả Hoàng đế Càn Long và Từ Hi Thái hậu đều rất coi trọng Di Hòa Viên, nhưng nơi này lại có hai tòa lầu đặc biệt mà chính hai vị quyền lực nhất triều Thanh lại khiếp sợ, không dám bước chân vào.

Điểm nhấn nổi bật nhất chính là Phật Hương Các , tọa lạc uy nghiêm trên sườn Vạn Thọ Sơn và đối diện với hồ Côn Minh. Công trình này không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao mà còn là biểu tượng của kiến trúc khu vườn. Lúc đầu, đây là một tháp Cửu tầng Phật giáo có tên là Diên Thọ Tháp.

Tuy nhiên, khi công trình đang triển khai đến tầng thứ tám, những người thợ phát hiện nền móng bắt đầu không còn vững chắc. Hoàng đế Càn Long lập tức ra lệnh khám phá và một phát hiện đầy bất ngờ đã được làm sáng tỏ: một ngôi mộ cổ thời nhà Minh được tìm thấy ngay dưới nền móng công trình.

Điều khiến Hoàng đế Càn Long cực kỳ hoang mang là một tấm bia đá được tìm thấy trong quá trình khai quật, có khắc lời nguyền bí ẩn: "Nhĩ bất động ngã, ngã bất động nhĩ" (Nếu ngươi không làm gì ta, ta cũng sẽ không làm gì ngươi), liên quan đến một Vương phi của triều đại cũ. Để đối phó với điềm gở này, ông lập tức ra lệnh che lấp khu vực mộ, thay đổi thiết kế ban đầu và xây dựng một ngôi đền lớn để trấn áp, đặt tên là Phật Hương Các. Vì sự việc này, Phật Hương Các trở thành nơi mà ngay cả vị hoàng đế quyền lực như Càn Long cũng không dám bước chân vào.

Lạc Thọ Đường: Bóng ma của tội ác

Nằm hiền hòa bên bờ Đông Bắc của Hồ Côn Minh, Lạc Thọ Đường là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của Từ Hi Thái Hậu. Công trình được tái thiết năm 1886 sau khi bị phá hủy, với kiến trúc một tầng hình chữ thập đặc trưng, phản ánh rõ nét phong cách truyền thống tinh xảo của Trung Hoa.

Tuy nhiên, Lạc Thọ Đường lại gắn bó với một truyền thuyết đáng sợ khiến Từ Hi Thái hậu vô cùng khiếp sợ. Cụ thể, tại đây, một thái giám tên Tiểu Lục Nhi do phạm luật đã khiến Từ Hi Thái hậu tức giận. Bà đã ra lệnh trừng phạt hắn một cách khắc nghiệt, đánh đến sáu mươi trượng, dẫn đến cái chết đau lòng của Tiểu Lục Nhi.

Lạc Thọ Đường

Chỉ vài ngày sau sự kiện đó, Từ Hi Thái hậu bắt đầu cảm thấy bất an sâu sắc và không thể ngủ ngon. Mỗi lần cố gắng chợp mắt, hình ảnh đau đớn của Tiểu Lục Nhi lại hiện ra trước mắt, khiến bà sợ hãi đến ngất xỉu. Dù đã thử nhiều cách, kể cả việc tăng cường lực lượng cảnh vệ, tình trạng tâm lý bất ổn và những cơn ác mộng liên tục vẫn không buông tha bà. Cuối cùng, Từ Hi Thái hậu buộc phải rời Lạc Thọ Đường trở về cung điện , và từ đó, Lạc Thọ Đường trở thành một địa điểm hiu quạnh, không ai dám ghé thăm vì ám ảnh về cái chết oan khuất.