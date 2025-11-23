Công chúa Leonor và em gái “copy” gu của Vương hậu Letizia: Ba mẹ con hoàng gia Tây Ban Nha đẹp đều như nhau

Trong giới hoàng gia châu Âu, nhắc đến phong cách thanh lịch, hiện đại mà vẫn rất đời thường, Vương hậu Litizia của Tây Ban Nha luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Điều thú vị là giờ đây, không chỉ bà tỏa sáng trên thảm đỏ và tại các sự kiện lớn, mà hai con gái – Công chúa Leonor và Infanta Sofia cũng dần được nhắc tới như những biểu tượng thời trang trẻ.

Tại chuỗi sự kiện thuộc khuôn khổ giải thưởng Công chúa xứ Asturias, người ta dễ dàng nhận ra: Hai cô gái trẻ đang học mẹ từng "bài học" về cách ăn mặc, từ cách chọn thương hiệu đến chuyện mượn luôn túi xách, trang sức trong tủ đồ của Vương hậu. Hình ảnh ba mẹ con sánh bước bên nhau không chỉ đẹp về mặt thời trang, mà còn kể câu chuyện rất dịu dàng về sự gắn kết của một gia đình hoàng gia hiện đại.

Ba mẹ con cùng "lên đồ": Bài học thời trang ngay trong nhà

Giải thưởng Công chúa xứ Asturias mang tên chính Công chúa Leonor, nên không lạ khi cô luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu nhất. Tối hôm diễn ra buổi hòa nhạc trước lễ trao giải, cả gia đình gồm Vua Felipe, Vương hậu Litizia, Công chúa Leonor và Infanta Sofia cùng tới nhà hát Principe Felipe.

Khi Leonor và Sofia đứng cạnh mẹ, người ta lập tức nhận ra sự "đồng điệu". Hai cô gái chọn phong cách vừa trẻ trung vừa thanh lịch, đúng tinh thần hoàng gia nhưng không bị già dặn. Cả hai đều diện những thương hiệu mà Vương hậu Litizia yêu thích bấy lâu nay, như cách khéo léo gửi lời tri ân đến "người thầy dạy thời trang" ngay trong gia đình.

Công chúa Leonor: Từ quân phục lênh đênh trên biển đến áo khoác Armani lấp lánh

Trong buổi hòa nhạc, Công chúa Leonor chọn một chiếc áo khoác tweed đính sequin của Emporio Armani. Thiết kế vừa có nét cổ điển của tweed, vừa có ánh kim rất thời thượng, giúp cô nổi bật mà vẫn giữ được vẻ nghiêm túc cần có của một người thừa kế ngai vàng.

Chọn Armani không phải lựa chọn ngẫu nhiên. Vương hậu Litizia đã yêu thương hiệu này từ lâu, thường xuyên mặc các mẫu váy áo của Giorgio Armani tại những sự kiện quan trọng. Từ chiếc váy hoa xanh navy từng diện ở London trong sự kiện về nghiên cứu ung thư, tới bộ dạ hội đen thanh lịch tại tiệc quốc yến với Tổng thống Ý năm 2021… tất cả cho thấy sự "chung thủy" của Vương hậu với nhà mốt Ý.

Có lẽ lớn lên trong một gia đình như vậy, Leonor không chỉ học mẹ cách làm việc, cách phát biểu trước công chúng, mà còn học luôn cách chọn đồ. Đặc biệt, cô còn "share tủ" với mẹ: tối đó, Công chúa đeo đôi khuyên tai Bulgari từng thuộc về Vương hậu Litizia, và cầm chiếc túi đeo vai nhỏ phong cách thập niên 90 của Massimo Dutti - món đồ cả hai mẹ con thay nhau sử dụng từ cuối tháng 9.

Nhìn hình ảnh Công chúa Leonor hôm nay, ít ai quên được việc cô vừa hoàn thành khóa huấn luyện Hải quân vô cùng khắc nghiệt, được đánh giá là bước ngoặt lớn trên hành trình trở thành nữ quân vương đầu tiên của Tây Ban Nha sau gần 200 năm. Từ quân phục trên boong tàu đến áo khoác Armani lấp lánh, cô cho thấy mình có thể dung hòa giữa trách nhiệm hoàng gia và đời sống một cô gái trẻ 20 tuổi yêu cái đẹp.

Infanta Sofia: Nhận lại chiếc nhẫn "thương hiệu" từ mẹ

Nếu Leonor chọn phong cách hơi cổ điển, thì em gái – Infanta Sofia lại trẻ trung, hiện đại với jumpsuit của Hugo Boss. Bộ jumpsuit đơn giản nhưng tôn dáng, đúng kiểu "ít mà chất" – phong cách mà Vương hậu Litizia rất hay chọn.

Điểm đáng chú ý nhất trên người Sofia lại là một chi tiết nhỏ: Chiếc nhẫn vàng của Karen Hallam. Đây từng là món trang sức Vương hậu Litizia đeo gần như mỗi ngày từ năm 2019 đến 2023, đến mức người hâm mộ coi đó là "chiếc nhẫn thương hiệu" của bà. Năm nay, chiếc nhẫn được chuyển sang cho Sofia, và từ tháng 7, cô gái trẻ thường xuyên đeo nó trong các sự kiện công khai.

Một chiếc nhẫn nhỏ, nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa: đó là sự tiếp nối, là cách một người mẹ trao lại kỷ vật đã gắn bó với mình cho con gái, và cũng là cách để một cô gái trẻ cảm thấy mình được "tiếp sức" khi dần xuất hiện nhiều hơn trước công chúng.

Vương hậu Litizia : Vẫn là "ngôi sao phong cách" của hoàng gia Tây Ban Nha

Dĩ nhiên, không thể nói về đêm đó mà bỏ qua nhân vật trung tâm của mọi câu chuyện thời trang – Vương hậu Litizia. Bà diện một chiếc áo blouse Carolina Herrera mới, tay đính pha lê lấp lánh, cổ Peter Pan nhỏ nhắn thanh lịch, phối cùng quần ống rộng cạp cao của Sybilla và giày cao gót Magrit Carlota.

Toàn bộ set đồ không quá cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều được tính toán kỹ: chiếc áo tạo điểm nhấn ở phần tay, quần ống rộng giúp dáng người thon gọn hơn, giày cao gót tôn chiều cao và khí chất. Trên tay bà là chiếc nhẫn Amor Che tutto Move – món trang sức đã "lên tay" thay cho chiếc nhẫn Karen Hallam trước đây.

Cách Vương hậu Litizia phối đồ luôn rất đời thường: có thể học theo, có thể áp dụng cho môi trường công sở, sự kiện trang trọng hay buổi đi xem hòa nhạc cùng gia đình. Đó là lý do bà luôn được xem là một trong những biểu tượng thời trang gần gũi nhất trong giới hoàng gia.

Khi thời trang trở thành sợi dây gắn kết mẹ và con gái

Nhìn lại loạt hình ảnh từ lễ trao giải Công chúa xứ Asturias, người ta không chỉ thấy quần áo đẹp, túi xách xịn hay trang sức đắt tiền. Điều đọng lại nhiều hơn là cảm giác ấm áp: một người mẹ đang lặng lẽ truyền cho hai con gái của mình không chỉ là ngôi vị, mà còn là phong thái – từ cách đứng, cách cười, đến cách chọn một chiếc váy vừa tôn mình, vừa phù hợp hoàn cảnh.

Ở nhiều gia đình Việt, chuyện mẹ cho con gái mượn chiếc túi, cái áo, đôi giày cũng là khoảnh khắc rất dễ thương. Vương hậu Litizia, Công chúa Leonor và Infanta Sofia cũng vậy – chỉ khác ở chỗ, những khoảnh khắc ấy diễn ra trước hàng triệu ống kính.

Và có lẽ, đó cũng là lý do câu chuyện thời trang của ba mẹ con hoàng gia Tây Ban Nha dễ chạm vào trái tim người xem bởi phía sau ánh đèn và váy áo, vẫn là một gia đình với những sợi dây gắn kết rất đời thường, trong đó, thời trang chỉ là một cách để họ nói với nhau rằng: "Mẹ luôn ở đây, đồng hành cùng con."