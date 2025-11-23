Vòi rồng khổng lồ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Một cơn lốc xoáy khổng lồ, hay còn gọi là "vòi rồng", đã được phát hiện chỉ cách bãi biển nổi tiếng của Mallorca của Anh vài mét.

Đoạn clip do một người làm vườn ghi lại vào sáng sớm ngày 21/11 cho thấy cột lốc xoáy khổng lồ xuất hiện gần làng Deià.

Vòi rồng khổng lồ xuất hiện trên biển khiến người dân sốc nặng

Nó từ từ tiến về phía bờ biển, trong khi người dân địa phương theo dõi với vẻ không tin nổi. Martin, 53 tuổi, đã sống ở khu vực này 20 năm và biết rõ vùng nước này thông qua công việc đánh cá của mình.

Vòi rồng được phát hiện ngay ngoài khơi bờ biển Mallorca

Ông nói với tờ The Sun: "Tôi đã chứng kiến một vài cơn lốc xoáy quanh Mallorca, nhưng đây là cơn lớn nhất. Nó thực sự rất lớn.

Một cơn lốc xoáy nhỏ hơn đã quét vào đất liền cách đây vài năm và làm hư hại ngôi nhà của Richard Branson ngay dọc bờ biển. Chúng rất mạnh và dễ dàng nhổ bật cây cối".

Deià là một địa điểm đẹp như tranh vẽ và biệt lập, nhưng đã đón tiếp một số tên tuổi nổi tiếng trong nhiều năm qua.

Một trong những quán cà phê ở đây là nơi lui tới yêu thích của Jimi Hendrix, và nhà thơ người Anh Robert Graves đã bỏ tiền ra xây nhà ở đó.

Martin giải thích rằng vòi rồng như thế này hình thành khi có sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa nước và không khí.

Mallorca cũng bị tuyết và mưa đá tấn công vào ngày 21/11 khi đợt thời tiết mùa đông đầu tiên ập đến.

Kết hợp với sức gió lên tới 55 dặm/giờ, người dân trên đảo cảm thấy lạnh buốt.

Không khí lạnh giá dự kiến sẽ ấm trở lại và hòn đảo có thể ngập trong nhiệt độ lên tới 20 độ vào tuần tới.

Đầu tháng này, Mallorca đã bị tàn phá bởi những cơn bão gây thiệt hại nặng nề trên khắp quần đảo Balearic và Barcelona.

