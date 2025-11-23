Có gì trong khu nghỉ dưỡng 1,6 tỷ USD bị bỏ hoang hơn thập kỷ?

Nằm cạnh Hồ Table Rock, gần thành phố nghỉ dưỡng Branson, Missouri (Mỹ), khu nghỉ dưỡng Indian Ridge ra mắt rầm rộ vào năm 2006. Các nhà đầu tư được hứa hẹn rằng dự án trị giá 1,6 tỷ USD này sẽ bao gồm hàng chục căn nhà phố kiểu lâu đài và hàng loạt tiện ích mới dành cho cư dân như trung tâm mua sắm, sân golf, bến du thuyền... (Ảnh: Sharilyn Neidhardt)
Khu đất rộng 900 mẫu Anh này cũng được lên kế hoạch xây dựng một khách sạn với gần 400 phòng. Các kế hoạch cải tạo đường cao tốc và cơ sở chăm sóc sức khỏe cũng được đưa vào khu vực. (Ảnh: Realtor.com)
Tuy nhiên, những tiện ích đó chưa bao giờ thành hiện thực. Giờ đây, tất cả những gì còn lại trên khu đất chỉ là những căn biệt thự bỏ hoang. Dự án phải dừng xây dựng vào năm 2008 do khủng hoảng tài chính, các khoản vay vỡ nợ và nhiều vấn đề khác. (Ảnh: Realtor.com)
Chủ đầu tư bị phạt vì vi phạm luật nước sạch của tiểu bang. Điều này khiến những căn biệt thự đồ sộ vẫn dang dở. (Ảnh: Realtor.com)
Đáng ngạc nhiên, nơi đây lại trở thành một điểm đến giải trí hàng đầu tại Mỹ, thu hút 9 triệu du khách mỗi năm. (Ảnh: Realtor.com)
Cận cảnh những tòa nhà xương xẩu, trần trụi đồ sộ. (Ảnh: © Reddit)
Ít ai nghĩ nơi từng được quy hoạch là một cộng đồng thịnh vượng và xa hoa giờ đây trở thành một thị trấn ma ám ảnh. (Ảnh: © OzarksFirst)
Những khó khăn về tài chính và rào cản hành chính khiến dự án bị đình trệ hoàn toàn, các tòa nhà không được hoàn thành. (Ảnh: YouTube/TheGadgetGuy1)
Qua nhiều năm, các hạng mục công trình xuống cấp. (Ảnh: © Springfield News-Leader)
Những ngôi nhà xám xịt và im ắng. (Ảnh: © Springfield News-Leader)
Những con đường chưa kịp hoàn thiện, chỉ gồm đất và sỏi. (Ảnh: Myfamilytravels)
