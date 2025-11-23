Chùm ảnh: 8 tàu NASA nhắm vào vật thể bị nghi là tàu ngoài hành tinh

NASA vừa công bố một loạt hình ảnh mới về vật thể liên sao bí ẩn 3I/ATLAS với độ nét chưa từng thấy. "Tôi muốn giải quyết những tin đồn" - phó quản trị viên NASA Amit Kshatriya cho biết.

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 đi vào hệ Mặt Trời và vẫn đang bị bủa vây bởi những tin đồn.

Phần lớn các nhà khoa học cho rằng nó là một loại sao chổi kỳ lạ, nhưng cũng có lập luận cho rằng đó là tàu do thám của người ngoài hành tinh, bao gồm các phân tích từ giáo sư Avi Loeb, Giám đốc Viện Lý thuyết và tính toán thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, giảng viên Đại học Havard (Mỹ).

Bức ảnh chụp cận nhất về vật thể liên sao 3I/ATLAS dưới ánh sáng quang học (ánh sáng thường), do tàu MRO thực hiện - Ảnh: NASA

Theo Science Alert, có tới 8 tàu vũ trụ của NASA đã tham gia vào việc quan sát 3I/ATLAS.

Những hình ảnh cận cảnh nhất đến từ Tàu quỹ đạo Trinh sát Sao Hỏa (MRO) đang bay quanh hành tinh đỏ.

Trong khi MRO chụp 3I/ATLAS dưới ánh sáng quang học, một tàu quỹ đạo Sao Hỏa khác là MAVEN đã quan sát nó dưới bước sóng tử ngoại. Ngoài ra, từ bề mặt Sao Hỏa, tàu đổ bộ robot Perseverance cũng đã có vị trí rất thuận lợi để quan sát vật thể này.

Từ vị trí thuận lợi trên quỹ đạo Mặt Trời, 3 tàu vũ trụ khác đã tham chiến, bao gồm các đài quan sát Mặt Trời PUNCH và STEREO của NASA cũng như sứ mệnh SOHO mà cơ quan này hợp tác với ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu).

Cuối cùng, hai tàu vũ trụ nghiên cứu Vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc là LUCY và Psyche cũng đã cung cấp những góc ảnh riêng.

Các hình ảnh từ các tàu PUNCH (phía trên, bên trái), LUCY (phía trên, bên phải) và MAVEN - Ảnh: NASA

Với bộ dữ liệu "khủng" từ 8 chiến binh thám hiểm vũ trụ này, NASA khẳng định 3I/ATLAS là một sao chổi.

"Vật thể này là một sao chổi. Nó trông giống như sao chổi và hoạt động như một sao chổi. Mọi bằng chứng đều chỉ ra nó là một sao chổi. Nhưng vật thể này đến từ bên ngoài hệ Mặt Trời, điều này khiến nó trở nên hấp dẫn, thú vị và rất quan trọng về mặt khoa học" - ông Kshatriya nói.

Bản sắc sao chổi này cũng được củng cố bởi một bức ảnh gần đây do nhiếp ảnh gia thiên văn Satoru Murata ở New Mexico chụp vào ngày 16-11.

Bức ảnh mà nhiếp ảnh gia này chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho thấy vật thể này có đuôi dài, mềm mại, uốn lượn và một đầu sao chổi hơi xanh lục, những điều rất thường gặp ở sao chổi.