Kỳ diệu chú chó đi lạc 1.500 km vẫn quay trở về với chủ

Chú chó Labrador tên September bị lạc vào ngày 13/8, tại một bãi biển ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc .

Theo lời chủ nhân - cô Gao, chú chó đi lạc ra ngoài khi đang chơi ngoài trời. Đến khi chủ nhận ra, September đã không còn ở đó. Cô kiểm tra camera giám sát từ một lễ hội bia gần đó và phát hiện September đi cùng một con chó khác.

Suốt nhiều tháng, cô Gao không bỏ cuộc trong hành trình tìm kiếm thú cưng của mình. Cô đi đến các trạm cứu hộ động vật trong thành phố và liên tục xem các bài đăng trên mạng xã hội để mong tìm thấy vật nuôi yêu quý.

Gao cũng đi đến các thành phố khác bất cứ khi nào cô thấy những con chó có vẻ ngoài giống September. May mắn đến vào ngày 6/11, Gao tìm thấy video về chú chó Labrador được đăng tải bởi một phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, cách thành phố đang ở khoảng 1.500km.

Chú chó September đi lạc 1.500km vẫn kỳ diệu tìm về với chủ.

Cô ngay lập tức nhận ra September nhờ những vết bớt trên cơ thể. Trong cuộc gọi video với người phụ nữ họ Zhou, Gao gọi tên September và thấy chú chó có phản ứng.

"Tôi đã bật khóc vì sung sướng ngay lập tức", Gao nhớ lại.

Phía bên kia, Zhou phát hiện September đang đi lang thang trên đường phố trong cơn mưa lớn lúc 3h ngày 4/11. Lo lắng September có thể bị ốm, Zhou đưa chú chó về ký túc xá, mua thức ăn và chuẩn bị chăn ấm cho nó.

Khi Zhou đăng video September với hy vọng tìm thấy chủ nhân, một số người cho biết con vật này đã đi lang thang quanh khu phố trong nhiều ngày.

Gao không dám tưởng tượng September đã làm như nào để đi được quãng đường xa đến vậy. Cô chia sẻ: "Nó có thể đã bị trộm hoặc được khách du lịch cho đi ké. Dù thế nào đi nữa, nó cũng có một khoảng thời gian khó khăn ngoài đường phố".

Sau khi xem thêm vài video để xác nhận chính xác là chó cưng của mình, cô Gao đã gọi dịch vụ vận chuyển thú cưng để đưa September trở về nhà vào ngày 8/11. "Tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa", cô nói.

Gao kể lại rằng September nhảy vào vòng tay cô ngay khi nhìn thấy và thậm chí còn rơi nước mắt . Chú chó September giờ không chỉ khỏe mạnh mà còn giảm cân thành công.

Tính cách của September cũng thay đổi một chút. Nó bớt lười biếng và sẵn sàng chơi với chủ hơn xưa. Gao cho biết cô sẽ cấy chip định vị cho September để đảm bảo không bao giờ lạc mất nó nữa.

Nhiều người đã xúc động trước cuộc tìm kiếm kiên định của cô Gao và September. "Đó là một phép màu khi bạn tìm thấy thú cưng sau một thời gian dài mất tích và đi lạc xa đến vậy", một người dùng mạng bình luận.

"Tìm thấy thú cưng đi lạc là một trong những điều đẹp đẽ nhất trên đời", một tài khoản khác bày tỏ.