Hàn Quốc giải cứu 267 người trên phà mắc cạn

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, toàn bộ 267 hành khách và thủy thủ đoàn đã được giải cứu an toàn vài giờ sau khi một chiếc phà mắc cạn ngoài khơi vào đêm 19/11. Các nhà điều tra cho rằng lỗi điều hướng có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Phà Nữ hoàng Jenuvia đệ nhị, có trọng tải 26.546 tấn, chở 246 hành khách và 21 thành viên thủy thủ đoàn, đã bị mắc cạn tại đảo Jok không người ở, cách thủ đô Seoul 366 km về phía Nam. Một nửa thân phà được cho là đã trôi và mắc cạn. Không có thương tích nghiêm trọng nào được ghi nhận, song có 27 người bị thương nhẹ do cú sốc khi phà bị mắc cạn. Tất cả đã được chuyển an toàn đến cảng gần đó bằng tàu.

Phà Queen Jenuvia mắc cạn gần đảo Jangsan thuộc huyện Sinan ngày 19/11 (Ảnh: Cảnh sát biển Hàn Quốc)

Giới chức nhận định sự cố có thể xuất phát từ lỗi của thuyền trưởng hoặc hoa tiêu, nhưng một cuộc điều tra chi tiết vẫn đang được tiến hành.

Chị Kim Namhyun, một hành khách trên phà, kể lại thời điểm xảy ra sự việc, chị đang nằm nghỉ trong cabin thì bất ngờ bị giật mạnh về phía sau, kèm theo tiếng nổ lớn “như một chiếc xe phát nổ”. Khi biết phà đã mắc cạn vào đảo, chị cảm thấy nhẹ nhõm vì nghĩ rằng con tàu sẽ không bị chìm. Chị cho biết bản thân và nhiều hành khách đã bình tĩnh mặc áo phao và di chuyển ra ngoài để chờ lực lượng cứu hộ.