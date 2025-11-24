Gã thanh niên 21 tuổi sát hại 9 người nhà vợ

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Kampong Cham, nghi phạm được xác định là Soben Minea, người bị cáo buộc phóng hỏa đốt nhà của gia đình vợ tại làng Pon, xã Tuol Sambuor, huyện Stung Trang, sau đó giết hại một người thân khác gần đó.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 23/11. Ngôi nhà nằm sâu trong vùng đồng ruộng, nơi tám nạn nhân - gồm bảy phụ nữ, một nam giới - bị mắc kẹt và tử vong trong đám cháy. Nạn nhân thứ chín - một người thân khác, được tìm thấy đã chết cách ngôi nhà khoảng 100 mét. Tất cả các nạn nhân đều là họ hàng ruột thịt của vợ Minea.

Hình ảnh nghi phạm

Cảnh sát lập tức triển khai truy bắt và bắt giữ Minea vào lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày tại làng O’Hah, xã Areks Thnot, huyện Stung Trang. Các cơ quan chức năng nhận định nghi phạm có dấu hiệu tâm thần không ổn định, mặc dù xét nghiệm nước tiểu ban đầu không phát hiện chất ma túy. Các xét nghiệm máu và đánh giá tâm thần đang được tiến hành thêm.

Các điều tra viên cho biết Minea đã thừa nhận hành vi, khai rằng động cơ xuất phát từ những mâu thuẫn gia đình kéo dài với vợ. Theo lời khai của nghi phạm, y đã quyết định sát hại mẹ vợ, vợ, anh rể cùng một số cháu nhỏ trong gia đình.

Hiện trường sự việc.

Chính quyền địa phương mô tả vụ án là một hành vi bạo lực gia đình cực đoan, xóa sổ gần như toàn bộ một gia đình. Lãnh đạo tỉnh Kampong Cham bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, đồng thời lên án hành vi này là “man rợ và không thể tha thứ” đồng thời kêu gọi cơ quan pháp luật điều tra nghiêm túc vụ việc.

Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là mâu thuẫn nội bộ gia đình, không liên quan đến tranh chấp hình sự hay tội phạm rộng hơn.

Cảnh sát và công tố viên đang tiếp tục tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra pháp y, đồng thời đánh giá tình trạng tâm thần của nghi phạm. Chính quyền cũng kêu gọi người dân và các cơ quan truyền thông dựa vào thông tin đã được xác minh khi vụ việc tiếp tục được làm rõ.