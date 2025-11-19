NÓNG: Cháy lớn không thể kiểm soát tại Nhật Bản, gần 200 căn nhà đã bị thiêu rụi

Một trận hỏa hoạn đã tàn phá hơn 170 tòa nhà tại một thành phố ven biển miền nam Nhật Bản, cháy suốt đêm và vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, Cơ quan phòng cháy chữa cháy quốc gia cho biết hôm thứ Tư (19/11).

Khoảng 175 cư dân tại quận Saganoseki, thành phố Oita, cách Tokyo khoảng 770 km về phía Tây Nam, đã phải sơ tán đến một nơi trú ẩn khẩn cấp sau khi đám cháy bùng phát vào khoảng 5:40 chiều thứ Ba (18/11), Cơ quan Quản lý Thảm họa và Phòng cháy chữa cháy cho biết.

Một người vẫn đang mất tích trong khi nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Vụ cháy bùng phát vào tối ngày 18/11 tại một khu dân cư cách trung tâm thành phố Oita khoảng 25 km về phía đông.

Các quan chức địa phương cho biết một người dân ở quận Saganoseki đã gọi điện khẩn cấp lúc 5:45 chiều và nói rằng, "Tôi có thể thấy những ngôi nhà đang bốc cháy."

Khoảng 270 hộ gia đình ở khu vực xung quanh không có điện tính đến 8:30 sáng

Cảnh quay trên không từ các đài truyền hình địa phương cho thấy nhiều ngôi nhà đã bị thiêu rụi thành đống đổ nát và khói dày đặc bốc lên từ thị trấn đồi núi này. Khu vực này nhìn ra một cảng cá nổi tiếng với loại cá thu thương hiệu Seki cao cấp.

Video ghi lại cảnh đám cháy kinh hoàng

Truyền thông địa phương đưa tin ngọn lửa cũng đã lan sang các sườn đồi rừng gần đó.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết trên mạng xã hội X rằng một máy bay trực thăng cứu hỏa quân đội đã được điều động theo yêu cầu của Thống đốc tỉnh Oita.

Hàng trăm căn nhà đã bị thiêu rụi

Nguồn: NHK, Reuters