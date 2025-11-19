Nấu ăn trong bếp rồi gây ra hỏa hoạn, cô gái có hành động khiến lính cứu hỏa "ngã ngửa"

Mới đây, một vụ hỏa hoạn tại Nhật Bản đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận vì phản ứng mất kiểm soát của nạn nhân trong thời điểm nguy cấp.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng ngày thứ Sáu, 14 tháng 11 vừa qua tại phường Higashiyodogawa, thành phố Osaka của Nhật Bản. Người phụ nữ được cho là đã vô tình gây ra đám cháy khi đang nấu trứng. Hơn 20 chiếc xe cứu hỏa đã được điều động khẩn cấp.

Khi đến hiện trường, các lính cứu hỏa nhận ra người phụ nữ đang bị kẹt trên ban công của một căn hộ chung cư ở tầng 2. Tòa nhà có 4 tầng và Yahoo News Japan đưa tin, ngọn lửa có thể đã lan sang các vật dụng xung quanh, khiến 12 mét vuông của căn hộ đã bị thiêu rụi.

Lính cứu hỏa đã bắc thang cho người phụ nữ trèo xuống để thoát khỏi đám cháy.

Trong đoạn video được quay lại tại hiện trường, người phụ nữ hoảng sợ ngồi trên bệ ban công trong bộ đồ ngủ. Trong cơn hoảng loạn, cô từ chối nghe theo hướng dẫn của lính cứu hỏa là tiến lại gần anh ta, trong khi những tiếng nổ nhỏ vang lên ở phía sau. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi người phụ nữ, dường như quá sợ hãi, bắt đầu la hét và vùng vẫy.

Người phụ nữ đạp ngã một lính cứu hỏa.

Khi nhiều lính cứu hỏa dựng thêm một chiếc thang thứ hai để tiếp cận cô, người phụ nữ cố gắng trèo xuống nhưng bị trượt chân và bị kẹt giữa các bậc thang. Cô cố gắng xoay người lại, trước khi bất ngờ đá vào thang và khiến một lính cứu hỏa ngã xuống đất. Người phụ nữ tiếp tục đá chiếc thang ra xa khi lính cứu hỏa cố gắng đặt lại vị trí.

Sau đó, cô gái 26 tuổi mất thăng bằng và ngã sấp mặt xuống đất khi một nhân viên cứu hộ cố gắng túm lấy tay áo của cô. Các nhân viên y tế sau đó đã được nhìn thấy đứng bao quanh cô gái. Nạn nhân được cho là bị thương nhẹ ở chân và cằm do cú ngã. Mặc dù có nhiều bình luận chỉ trích người phụ nữ, nhưng một số nhân chứng làm việc ở tòa nhà đối diện, đã bày tỏ sự đồng cảm khi cho rằng do nạn nhân đã quá hoảng loạn nên dẫn đến mất kiểm soát.

"Ai cũng có thể hoảng loạn trong tình huống như vậy. Điều này thực sự nhắc nhở tôi về mức độ khó khăn của công tác cứu hộ. Tôi đăng video với hy vọng nó sẽ nhắc nhở mọi người coi trọng an toàn phòng cháy chữa cháy", tác giả đoạn video giải thích.

Những người bình luận khác cho rằng có thể cô đã không nghe rõ vì tiếng ồn, hoặc gặp khó khăn trong giao tiếp do rào cản ngôn ngữ.

Một số cơ quan truyền thông cũng đồng tình với quan điểm này và tuyên bố rằng người phụ nữ là công dân Trung Quốc, theo tờ Sin Chew Daily. Cảnh sát Nhật Bản đã kêu gọi công chúng tránh đồn đoán và chờ đợi kết quả điều tra đầy đủ.