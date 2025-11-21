Cháy lớn làm gián đoạn đàm phán tại COP30, hàng nghìn đại biểu phải sơ tán

(Ảnh: AFP)

Vụ hỏa hoạn đã khiến hàng nghìn đại biểu phải sơ tán trong bối cảnh các đoàn đang bước vào giai đoạn thương lượng cuối cùng nhằm đạt đồng thuận về tăng cường nỗ lực khí hậu toàn cầu.

Theo đoạn phim từ camera an ninh, đám cháy bùng phát tại một gian trưng bày trong khu vực Blue Zone và lan nhanh theo lớp vải lót tường và trần trước khi được khống chế. Ban tổ chức cho biết 13 người phải được chăm sóc y tế do hít khói, trong khi lực lượng cứu hỏa địa phương nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến thiết bị điện, nhiều khả năng là lò vi sóng. Đám cháy được dập tắt trong vòng 6 phút.

Một nguồn tin cho biết các cuộc đàm phán dự kiến chỉ có thể nối lại vào sáng 21/11, tùy thuộc đánh giá an toàn của địa điểm. Tối 20/11, các cuộc tham vấn giữa chủ tịch COP và các nhóm thương lượng có thể tiếp tục ở phạm vi hạn chế.

(Ảnh: AFP)

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên sớm đi tới một thỏa thuận mang tính bước ngoặt tại hội nghị tổ chức ở thành phố Belem thuộc vùng Amazon, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ định hướng loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch - vấn đề đang gây tranh cãi sâu sắc tại bàn đàm phán.

Với chưa đầy 24 giờ trước thời hạn bế mạc dự kiến, nước chủ nhà Brazil coi việc đạt được thỏa thuận là dấu mốc quan trọng nhằm tăng tốc hành động khí hậu quốc tế và chuyển hóa những cam kết kéo dài suốt nhiều thập kỷ tại các kỳ COP thành hành động cụ thể.

Trước khi xảy ra sự cố, Brazil đã chuyển một phần dự thảo thỏa thuận COP30 tới một số chính phủ. Bản dự thảo không đề cập lộ trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch - nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất gây nóng lên toàn cầu, nhưng đề xuất tăng gấp 3 mức tài chính cho thích ứng khí hậu vào năm 2030 so với năm 2025. Tuy nhiên, tài liệu không làm rõ nguồn tiền từ các chính phủ giàu có hay các tổ chức tài chính phát triển.

Một số đoàn cho biết họ vừa xem xét dự thảo trước khi phải sơ tán, trong khi một số khác nói chưa được tiếp cận văn bản. Việc đàm phán nhóm nhỏ trước khi đưa ra toàn hội nghị thông qua là thông lệ tại các kỳ COP.

(Ảnh: AFP)

Các cuộc thảo luận kéo dài 2 tuần đang rơi vào bế tắc tại hai vấn đề: tương lai của nhiên liệu hóa thạch và mức hỗ trợ tài chính cho các quốc gia dễ bị tổn thương. Trong khi nhiều nước, cả phát triển lẫn đang phát triển, ủng hộ xây dựng lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, một số quốc gia sản xuất dầu khí kiên quyết phản đối.

Về tài chính thích ứng, nhiều nước phát triển tỏ ra do dự trong việc đưa ra cam kết ràng buộc mới, trong bối cảnh các nước đang phát triển bày tỏ hoài nghi về cam kết 300 tỷ USD được đưa ra tại COP29, đặc biệt khi Mỹ giảm hợp tác khí hậu dưới chính quyền hiện tại.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Thủy sản và Môi trường Palau Steven Victor cảnh báo: "Người dân của chúng tôi đang mất đi sinh kế vì các cơn bão chưa từng có do biển ấm lên. Nếu rời Belem mà không có bước đột phá về thích ứng cho các nước dễ tổn thương nhất, hội nghị sẽ thất bại".