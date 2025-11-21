Verizon và cú sốc sa thải 13.000 người lớn nhất lịch sử: Tín hiệu của một cuộc tái cấu trúc sâu và cuộc đua sinh tồn trong viễn thông Mỹ

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay nhà mạng lớn nhất Mỹ xét theo số lượng thuê bao là Verizon đang bước vào đợt tái cấu trúc mạnh mẽ nhất trong lịch sử khi chuẩn bị sa thải hơn 13.000 nhân viên.

Động thái này không chỉ phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành viễn thông, mà còn cho thấy những giới hạn nội tại mà công ty buộc phải phá vỡ nếu muốn giành lại đà tăng trưởng.

Một cuộc “đại phẫu” chưa từng có

Theo email nội bộ của CEO Dan Schulman, Verizon sẽ bắt đầu thông báo cho nhân viên Mỹ từ thứ Năm, trong khi một số nhân viên quốc tế sẽ biết tình trạng của họ trong vài tuần tới. Đây là đợt cắt giảm lớn nhất kể từ khi Verizon thành lập, tương đương khoảng 13% lực lượng lao động hiện tại.

CEO Schulman thừa nhận cấu trúc chi phí hiện tại đã trở thành rào cản, khiến công ty không thể đầu tư đủ mạnh vào trải nghiệm khách hàng, yếu tố được xem là cốt lõi trong cuộc cạnh tranh dịch vụ di động và internet băng rộng. Ông mô tả tình thế của Verizon là không thể tiếp tục dựa vào mô hình “đầu tư hạ tầng trước, khách hàng sau” vốn được ưu tiên dưới thời CEO tiền nhiệm Hans Vestberg.

Việc mất ròng đến 7.000 thuê bao trả sau trong quý gần nhất, thấp hơn rất nhiều so với mức kỳ vọng tăng 19.000 của giới phân tích, được xem là giọt nước tràn ly.

Trong nỗ lực tối ưu chi phí, Verizon không chỉ cắt nhân sự mà còn giảm mạnh chi phí thuê ngoài và chuyển hàng trăm cửa hàng bán lẻ sang mô hình nhượng quyền. Đây là bước đi nhằm giảm gánh nặng tài chính dài hạn và thu gọn cấu trúc vốn bị đánh giá là cồng kềnh.

Theo WSJ, thị trường viễn thông Mỹ vốn không còn nhiều dư địa tăng trưởng mạnh, nhưng cạnh tranh lại khốc liệt hơn bao giờ hết. AT&T và T-Mobile đều tăng lượng thuê bao trả sau , vốn là nhóm khách hàng mang lại doanh thu ổn định và lợi nhuận cao. Trong khi đó, Verizon liên tục bị bào mòn thị phần dù vẫn là nhà mạng lớn nhất.

Áp lực này buộc CEO Schulman phải đưa ra những quyết định mang tính “tái lập toàn bộ hệ thống”. Là cựu CEO của PayPal, ông hướng tới một cấu trúc tinh gọn hơn, linh hoạt hơn, và quan trọng nhất là tập trung vào trải nghiệm khách hàng thay vì chỉ dựa vào sức mạnh hạ tầng.

Bản chất của cuộc tái cấu trúc không chỉ là cắt giảm chi phí, mà là phục hồi triết lý hoạt động. Trong thư gửi nhân viên, CEO Schulman nhấn mạnh rằng công ty phải “tái định hướng toàn bộ để phục vụ và làm hài lòng khách hàng”. Đây là lời thừa nhận rằng các ưu tiên trước đây đã khiến Verizon chậm chân trong bối cảnh hành vi tiêu dùng và mô hình cạnh tranh thay đổi nhanh chóng.

Tương lai nào?

Đối với những người rời công ty, Verizon lập quỹ 20 triệu USD để đào tạo lại kỹ năng và hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, đặc biệt nhấn mạnh đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đây là nỗ lực giảm bớt tác động xã hội của đợt sa thải, nhưng quy mô quỹ bị đánh giá là khiêm tốn so với số lượng nhân sự bị ảnh hưởng.

Với chính Verizon, thử thách lớn nhất nằm ở khả năng thực thi. Một cuộc “đại phẫu” quy mô lớn có thể tạo ra lực bật mạnh, nhưng nếu thiếu sự đồng thuận nội bộ hoặc làm xáo trộn quá nhiều hoạt động then chốt, công ty có thể đối mặt với rủi ro mất nhân tài và suy giảm chất lượng dịch vụ, vốn là hai yếu tố cực kỳ nhạy cảm trong ngành viễn thông.

Đợt sa thải 13.000 người của Verizon là dấu hiệu cho thấy những gã khổng lồ viễn thông không còn miễn nhiễm trước làn sóng tái cấu trúc toàn cầu. Việc tối ưu hóa chi phí, sắp xếp lại ưu tiên và chuẩn bị cho kỷ nguyên AI không chỉ là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết.

Verizon bước vào cuộc thay đổi này với cả áp lực lẫn kỳ vọng: hoặc trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc đối mặt nguy cơ mất vị thế vào tay những đối thủ đang tiến nhanh hơn và linh hoạt hơn.

Trong cuộc đua viễn thông mới, sự đổi thay đã trở thành điều kiện tiên quyết. Và Verizon vừa chấp nhận cái giá để bắt đầu lại.

*Nguồn: WSJ, Fortune, BI