Nữ điệp viên ngầm thâm nhập vào tổ chức tội phạm sâu đến mức bỏ chồng cưới luôn ông trùm

Nữ điệp viên có mật danh "Đặc vụ 26" đã thâm nhập vào một tổ chức bảo vệ quyền động vật cực đoan, không chỉ thành công trong nhiệm vụ mà còn nảy sinh tình cảm với tên trùm khét tiếng, biến mối quan hệ giả thành thật và quyết định kết hôn. Để ở bên người tình tội phạm, cô đã bỏ người chồng trước đó. Hiện tại, cặp đôi đã "cao chạy xa bay" đến một hòn đảo xa xôi ở Thụy Điển, sống một cuộc sống tách biệt khỏi những chuyện thế tục.

Thâm nhập trong 5 năm với mật danh "Đặc vụ 26"

Christine Green (bí danh), cựu thành viên Đội Biểu tình Đặc biệt (SDS) thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô, đã thâm nhập vào tổ chức "Mặt trận Giải phóng Động vật" (ALF) dưới một danh tính giả trong 5 năm, bắt đầu từ năm 1994. Tại các trang web bảo vệ quyền động vật, cô được biết đến là một tình nguyện viên hữu ích; tuy nhiên, trong lực lượng cảnh sát, cô là một điệp viên ngầm bí mật thu thập bằng chứng.

Theo tờ Daily Mail, Christine đóng giả làm tình nguyện viên môi trường, mặc quần áo chắp vá, áo phông nhuộm loang lổ và đi bốt quân đội, tự nhận là người giao hàng và tích cực tham gia các cuộc biểu tình phản đối săn bắt cáo và săn lông thú. Cô lái xe tải để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và xử lý các vấn đề tài chính, nhanh chóng chiếm được lòng tin của các thành viên trong nhóm. Đội Biểu tình Đặc biệt (SDS) thuộc Cảnh sát London, một đơn vị được thành lập năm 1968 với nhiệm vụ theo dõi các phong trào chính trị, phong trào xã hội và các nhóm cực đoan. Christine là một trong số rất ít thành viên nữ của đội.

Christine Green, chụp năm 1999

Mối quan hệ thân thiết với tên trùm khét tiếng

Người đàn ông cô hẹn hò là một nhân vật chủ chốt của ALF London vào thời điểm đó, từng bị kết án ba tháng tù giam vào năm 1993 vì tội húc đầu làm gãy mũi một thợ săn. Cô là nữ đặc vụ chìm duy nhất phát triển mối quan hệ thân thiết với người mà cô đang theo dõi. Người ta nói rằng hai người đã trở thành người yêu trong thời gian hoạt động bí mật và có mối quan hệ thân thiết. Khoảng năm 2000, Christine rút lui khỏi tổ chức này với lý do phải sang Úc dự đám tang, nhưng thực tế, cô đã từ chức sau khi hoàn thành nhiệm vụ và chuyển đến Cornwall, Anh, để sống cùng người đàn ông đó.

Danh tính thực sự của nữ cảnh sát, một trong số ít thành viên nữ của SDS, không thể được tiết lộ vì lý do pháp lý. Câu chuyện của Green sẽ được Ủy ban Điều tra Cảnh sát Bí mật lâu năm tại London xem xét trong những tuần tới.

Ảnh minh họa

Hậu quả và cuộc sống ẩn dật hiện tại

Năm 2018, bí danh của Christine chính thức bị vạch trần. Các tài liệu công khai cho thấy cô đã được ủy quyền tham gia một chiến dịch giải cứu năm 1998, dẫn đến việc hàng nghìn con chồn vizon trốn thoát và gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái của Anh. Cảnh sát London sau đó đã xin lỗi và thừa nhận đã không thông báo trước cho cảnh sát địa phương.

Cảnh sát đã bị chỉ trích vì tiết lộ danh tính của cô nhưng không tiết lộ danh sách chỉ huy. Christine phản bác, nhấn mạnh rằng nhiều năm hoạt động bí mật đã gây ra chấn thương tâm lý nghiêm trọng, và công khai xin lỗi vì đã làm tổn thương các nhà hoạt động vì quyền động vật đã tin tưởng cô.

Hai người hiện đang sống ẩn dật trên một hòn đảo xa xôi của Thụy Điển, và chưa trả lời bất kỳ câu hỏi nào của giới truyền thông. Mặc dù Christine đã chọn không tham gia vào "cuộc điều tra hoạt động cảnh sát ngầm" đang diễn ra, nhưng nhóm điều tra coi vụ việc này là một ví dụ điển hình cho thấy các nữ điệp viên ngầm cũng phải đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc. Một cuộc rà soát toàn diện các thủ tục ủy quyền liên quan cũng như trách nhiệm chỉ huy và giám sát đang được tiến hành.

Nguồn: Daily Mail