Cháy lớn khu chung cư Hong Kong, nhiều người kẹt giữa biển lửa

Một đám cháy lớn bùng phát tại khu nhà ở Wang Fuk Court ở quận Tai Po, phía bắc Hong Kong chiều 26/11, tạo ra các cột khói xám dày đặc. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Khói bốc lên khi ngọn lửa bao trùm nhiều tòa nhà thuộc khu nhà ở Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11/2025. (Ảnh: REUTERS/Tyrone Siu.)

Đài phát thanh – truyền hình RTHK dẫn nguồn cảnh sát cho biết nhiều người bị mắc kẹt bên trong, một người đàn ông bị bỏng nặng.

Cơ quan cứu hỏa cho hay họ nhận được tin báo cháy lúc 14h51 (giờ địa phương). Đám cháy được nâng lên mức báo động số 4 – mức cảnh báo cao – vào lúc 15h34.

Công tác chữa cháy tại các toà nhà gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Reutes)

Wang Fuk Court là khu chung cư gồm 8 tòa nhà với gần 2.000 căn hộ. Nhiều tòa nhà xung quanh tòa tháp đang cháy có hệ thống giàn giáo tre bên ngoài, khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

