Châu Âu "khát" vỏ lon nước ngọt hơn đất hiếm?

Dù không hiếm nhưng chỉ khoảng 1% nguyên tố đất hiếm (REE) được tái chế trên toàn cầu do tính phức tạp của việc tách chúng khỏi các vật liệu khác, nồng độ thấp trong sản phẩm, và bản chất tiêu tốn năng lượng và nguy hiểm của các phương pháp tái chế hiện tại.

Ngược lại, các khoáng chất quan trọng như nhôm và coban có tỷ lệ tái chế cao hơn nhiều, đạt gần 100% trong một số trường hợp.

Hiện, phế liệu nhôm hiện đã trở thành một trong những khoáng sản quan trọng có giá trị nhất ở châu Âu. Liên minh Châu âu (EU) đang nỗ lực hết sức để đảm bảo nguồn vật liệu tái chế dồi dào hơn được lưu giữ trong lục địa.

Trong số nhiều phế liệu nhôm, phế liệu có độ tinh khiết cao, chẳng hạn như vỏ lon nước giải khát đã qua sử dụng, đang có nhu cầu cao ở châu Âu.

Hình ảnh minh họa về phế liệu nhôm.

Châu Âu đã đặt mục tiêu sản phẩm tái chế sẽ đáp ứng 25% nhu cầu khoáng sản thiết yếu của lục địa vào năm 2030. Châu Âu cần nhiều nhôm tái chế hơn vì tái chế nói chung là một quá trình ít tiêu tốn năng lượng hơn nhiều, chỉ cần 5% năng lượng cần thiết cho sản xuất sơ cấp.

Với chi phí năng lượng cao buộc nhiều nhà máy luyện nhôm sơ cấp ở châu Âu phải đóng cửa, lục địa này đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt phế liệu do xuất khẩu tăng, làm trầm trọng thêm thách thức về nguyên liệu thô quan trọng.

Các nhà lãnh đạo châu Âu hiện đang lo ngại rằng họ sẽ không đạt được mục tiêu này, khi Hiệp hội Nhôm Châu Âu ước tính rằng 15% công suất lò tái chế của lục địa hiện đang bị bỏ không do thiếu nguyên liệu đầu vào.

Châu Âu là một nhà xuất khẩu ròng phế liệu nhôm, với khối lượng xuất khẩu đạt kỷ lục 1,26 triệu tấn vào năm 2024.

Theo Trưởng phòng Thương mại EU Maros Sefcovic, hơn 1 triệu tấn phế liệu nhôm mỗi năm hiện đang được xuất khẩu ra nước ngoài, một con số quá lớn đối với lục địa này.