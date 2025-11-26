Phát hiện rất nhiều vàng trong các rãnh cống trên vỉa hè

Cơn sốt vàng California nổ ra năm 1848 đã chứng kiến những người tìm kiếm vận may sàng lọc qua hàng trăm dặm đất. Tuy nhiên, một người "đãi vàng" thời hiện đại đã tìm thấy vận may ngay trên một đoạn đường dài khoảng 0,3 km ở Phố 47, trung tâm Manhattan, New York, Mỹ. Câu chuyện của anh đã gây chú ý trên truyền thông vào năm 2018.

Tự nhận là một người đãi vàng đô thị, Raffi Stepanian thường xuyên lui tới khu vực lộng lẫy nhất thành phố: Khu Kim Cương (Diamond District). Nhưng anh không giao dịch trong các cửa hàng sang trọng, mà lại tìm kiếm vận may ở ngay những khe nứt trên vỉa hè.

Vật dụng của Stepanian rất đơn giản: một con dao, một cái xẻng xúc bụi nhỏ và một lon cà phê. Bò trườn trên phố bằng tay và đầu gối, anh thu thập bụi vàng và các mảnh kim loại quý bị chôn vùi trong bụi bẩn và vỉa hè.

Những mảnh vàng nhỏ li ti, đá ruby và thậm chí cả kim cương đã được tìm thấy trong lớp bùn đất đọng lại ở các khe nứt.

Stepanian chia sẻ anh có thể kiếm được tới 300 đô la Mỹ (7.600.000 đồng) một ngày nhờ kỹ thuật đãi vàng đô thị này.

Phương pháp "đãi vàng"

Stepanian thực hiện công việc của mình như thể đang ở thế kỷ 19. Anh dùng một bộ lọc để sàng lọc bụi bẩn và các cặn bã chiếm phần lớn vật chất thu được. Sau đó, anh đãi nó giống như ngày xưa: lắc máng đãi để vàng chìm xuống đáy.

Những gì còn lại chỉ là những hạt li ti, nhưng khi được cộng dồn lại, chúng có thể bán được với giá cao.

Raffi Stepanian làm nghề đính kim cương tự do. Công việc chính của anh là gắn kim cương và các loại đá quý khác vào trang sức. Nhờ đó, anh có kiến thức sâu rộng về các loại kim loại quý khác nhau. Điều này giúp Stepanian dễ dàng nhận biết các kim loại quý và có giá trị trên vỉa hè. Những người không có kinh nghiệm trong ngành trang sức sẽ không thể nhận biết được những vật sáng bóng nằm lẫn trong bùn đất mà thực chất có giá trị.

Anh sử dụng phương thức đãi vàng thủ công

Stepanian đã trở thành một người nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ công việc độc đáo này. Anh từng xuất hiện trong chương trình Penn and Teller Tell a Lie, và câu chuyện của anh đã được xác nhận là sự thật. Dù thu nhập không ổn định và không cao với mức sống New York, anh cho biết công việc này khiến mình vui vẻ và như vậy là đủ.

Mặc dù đây không phải là một nguồn thu nhập ổn định tuyệt đối, Stepanian khẳng định anh kiếm đủ sống. Và nhờ công việc này, anh đã biến câu nói cũ rằng "đường phố New York lát bằng vàng" trở thành sự thật.

Nguồn: NYPost