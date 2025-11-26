137 phụ nữ trên thế giới bị giết hại mỗi ngày bởi bạn đời, người thân

(Ảnh: Getty Images)

Báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) được công bố vào ngày 25/11/2025 nhân Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Báo cáo cảnh báo rằng vấn nạn giết hại phụ nữ vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mỗi năm mà không có dấu hiệu tiến triển thực sự.

Nhìn chung, 83.000 phụ nữ và trẻ em gái đã bị giết hại có chủ đích trên toàn thế giới vào năm 2024 - 60% trong số đó là do bạn tình hoặc người thân trong gia đình gây ra. Để so sánh, chỉ có 11% nạn nhân là nam giới bị giết hại bởi các thành viên gia đình hoặc bạn tình.

Báo cáo cảnh báo rằng nhiều vụ giết người có thể ngăn ngừa được. Tuy nhiên, những lỗ hổng trong việc bảo vệ, ứng phó của cảnh sát và hệ thống hỗ trợ xã hội khiến phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ cao bị bạo lực gây tử vong.

Đồng thời, những con số này có thể bị đánh giá thấp hơn thực tế do việc thu thập dữ liệu kém ở nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, nỗi sợ báo cáo bạo lực của những người sống sót và các định nghĩa pháp lý lỗi thời khiến việc xác định các trường hợp bị bạo lực đến chết trở nên khó khăn.

(Ảnh: Azertag)

Các chuyên gia cho rằng bất ổn kinh tế, xung đột, di dời cưỡng bức và hạn chế tiếp cận nhà ở an toàn có thể làm trầm trọng thêm những rủi ro mà phụ nữ bị mắc kẹt trong các tình huống bị bạo hành phải đối mặt.

"Gia đình vẫn là một nơi nguy hiểm và đôi khi gây tử vong cho quá nhiều phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới" - ông John Brandolino, quyền Giám đốc điều hành UNODC, nhận định. Ông nói thêm rằng những phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải có những nỗ lực phòng ngừa mạnh mẽ hơn và các biện pháp ứng phó tư pháp hình sự.

Bà Sarah Hendriks - Giám đốc Bộ phận chính sách của UN Women - cho biết các vụ phụ nữ bị giết hại thường nằm trong một chuỗi bạo lực có thể bắt đầu bằng hành vi kiểm soát, quấy rối và lạm dụng trực tuyến.

Theo báo cáo, tỷ lệ giết hại phụ nữ do bạn tình hoặc thành viên gia đình gây ra cao nhất được ghi nhận lần lượt ở châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Á và châu Âu.

UN Women cho biết cần có những nỗ lực phối hợp giữa trường học, nơi làm việc, dịch vụ công và cộng đồng địa phương để phát hiện sớm các dấu hiệu bạo lực. Các nhà vận động kêu gọi chính phủ tăng ngân sách cho các nhà tạm trú, hỗ trợ pháp lý và những dịch vụ hỗ trợ chuyên môn.



